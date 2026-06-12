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Συναγερμός στο Blue Star 2 μετά από καταγγελία για βόμβα: Κατευθύνεται στο Λαύριο για έλεγχο
Ειδήσεις
21:25 - 12 Ιουν 2026

Συναγερμός στο Blue Star 2 μετά από καταγγελία για βόμβα: Κατευθύνεται στο Λαύριο για έλεγχο

Reporter.gr Newsroom
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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν οι λιμενικές και άλλες αρμόδιες αρχές έπειτα από καταγγελία για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πλοίο, μετά τη λήψη της καταγγελίας, παρεξέκλινε της προγραμματισμένης πορείας του και κατευθύνεται στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν ενδελεχείς έλεγχοι ασφαλείας.

Στο Blue Star 2 επιβαίνουν συνολικά 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος, ενώ το δρομολόγιο περιλάμβανε στάσεις στη Σύρο, την Πάτμο, τη Λέρο, την Κάλυμνο, την Κω και τη Ρόδο.

Με την άφιξη του πλοίου στο Λαύριο, πυροτεχνουργοί του Λιμενικού Σώματος θα προχωρήσουν σε εξονυχιστικό έλεγχο όλων των χώρων του πλοίου, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, στο λιμάνι μεταβαίνουν προληπτικά δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και κλιμάκια του ΕΚΑΒ, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/06/2026 - 22:02
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