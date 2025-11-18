Όμιλος CSG: Έσοδα ύψους 3,46 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025

Ο όμιλος CSG (Czechoslovak Group), που δραστηριοποιείται στον αμυντικό τομέα και ανήκει στον Τσέχο επιχειρηματία Michal Strnad, συνεχίζει τη δυναμική αναπτυξιακή του πορεία, η οποία τροφοδοτείται τόσο από οργανική ανάπτυξη όσο και από στρατηγικές εξαγορές. Ο όμιλος CSG έχει εδραιωθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες του αμυντικού τομέα στην Ευρώπη.

Ο Zdeněk Jurák, Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου CSG, δήλωσε: «Η απόδοση του ομίλου CSG το 2025 υπογραμμίζει την ισχυρή αναπτυξιακή μας πορεία, αντανακλώντας τη σταθερή ζήτηση της αγοράς και τη στρατηγική μας επέκταση. Στο τρίτο τρίμηνο ολοκληρώσαμε αρκετές εξαγορές στην Κεντρική Ευρώπη, προχωρήσαμε ταχύτατα στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS) και ενισχύσαμε την παρουσία μας σε βασικές παγκόσμιες αγορές. Ο όμιλος CSG, μέσω της ορθής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της στοχευμένης επέκτασής του, τοποθετείται στην πρώτη γραμμή της επόμενης μέρας στον τομέα της άμυνας και της προηγμένης τεχνολογίας, ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες του αμυντικού κλάδου στην Ευρώπη.»

Το τμήμα Αμυντικών Συστημάτων κατέγραψε έσοδα ύψους 3,46 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο λειτουργικό EBITDA 1,03 δισ. ευρώ. Η μονάδα Ammo+ πέτυχε έσοδα 1,02 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο λειτουργικό EBITDA 168 εκατ. ευρώ. Οι λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου παρήγαγαν έσοδα 79 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο λειτουργικό EBITDA 22 εκατ. ευρώ.

Παρά τη δυναμική ανάπτυξη και την έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, ο δανεισμός του Ομίλου παρέμεινε σε βιώσιμο επίπεδο. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς τα προσαρμοσμένo λειτουργικό EBITDA δωδεκαμήνου (LTM adjusted operating EBITDA) διαμορφώθηκε στο 2,1×, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και τη συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση της CSG.

Κύρια Ορόσημα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο 2025

Ο όμιλος CSG συνεχίζει να προωθεί τη στρατηγική του για την οικοδόμηση ενός πλήρως ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής και τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας και της βιομηχανίας, επεκτείνοντας τις δυνατότητες, τις τεχνολογίες και την παγκόσμια εμβέλειά του, ώστε να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες της σύγχρονης ασφάλειας.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ο όμιλος CSG ενίσχυσε την ευρωπαϊκή του παρουσία με την εξαγορά εργοστασίου παραγωγής νιτρικής κυτταρίνης στο Bomlitz της Γερμανίας και ολοκλήρωσε συμφωνία κοινοπραξίας με την ελληνική κρατική εταιρεία ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα), η οποία θα αυξήσει τις παραγωγικές ικανότητες σε μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος πυρομαχικά και θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη προμήθεια TNT.

Ο όμιλος CSG ολοκλήρωσε επίσης με επιτυχία την ενσωμάτωση της The Kinetic Group, ενισχύοντας τη θέση του στην αμερικανική αγορά μικρού διαμετρήματος πυρομαχικών. Ο όμιλος απέκτησε επίσης το υπόλοιπο ποσοστό μειοψηφίας στον Fiocchi Group και έγινε ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης της εταιρείας. Στην εμπορική έκθεση IDET στο Μπρνο, ο όμιλος CSG παρουσίασε το πρωτότυπο του νέου θωρακισμένου οχήματος Pandur 8x8 Evo, επιδεικνύοντας την ικανότητα του ομίλου να καινοτομεί και να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του.

Η δυναμική συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο. Τον Ιούλιο ανακοινώθηκε η εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού στην ZVI Vsetín, ενός παραδοσιακού τσέχικου κατασκευαστή μεσαίου διαμετρήματος πυρομαχικών. Τον Νοέμβριο, ο όμιλος CSG υπέγραψε συμφωνία αγοράς για την Hydraulics s.r.o., έναν σημαντικό τσέχικο παραγωγό στον τομέα των υδραυλικών και βασικό προμηθευτή των εταιρειών του ομίλου που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή συστημάτων άμυνας ξηράς. Οι εξαγορές αυτές διεύρυναν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του ομίλου και ενίσχυσαν το πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής και τεχνολογίας στο τμήμα Αμυντικών Συστημάτων.

Μια στρατηγικά σημαντική εξέλιξη ήταν η είσοδος του ομίλου CSG στον τομέα των UAS (Unmanned Aerial Systems – Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη) μέσω της ίδρυσης της AviaNera Technologies a.s., η οποία θα ηγηθεί των δραστηριοτήτων του ομίλου CSG στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία τεχνολογιών UAS. Τον Νοέμβριο, ο όμιλος CSG ανακοίνωσε την πρώτη του εξαγορά σε αυτόν τον τομέα: η AviaNera απέκτησε το πλειοψηφικό ποσοστό στην MUST Solutions, μια σερβική εταιρεία προγραμματισμού και κατασκευής προηγμένων συστημάτων προώθησης.