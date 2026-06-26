Βακόνδιος: Το Λαύριο δεν είναι πλέον ένα περιφερειακό λιμάνι. Είναι ένας οργανισμός με αναπτυξιακή προοπτική

Αύξηση εσόδων άνω του 80%, άνοδος EBITDA κατά 177%, υπερδιπλασιασμός των ιδίων κεφαλαίων και νέα αναπτυξιακά έργα αλλάζουν την εικόνα του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου λίγο πριν από την ιδιωτικοποίησή του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΛ, Γιώργος Βακόνδιος, εξηγεί πώς ένα μικρό περιφερειακό λιμάνι εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον ελκυστικά λιμενικά assets της χώρας.

Η εικόνα του λιμανιού του Λαυρίου το 2025 διαφέρει ριζικά από εκείνη του 2019. Μέσα σε μία εξαετία, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από 3,33 εκατ. ευρώ σε 6,05 εκατ. ευρώ, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) από 860 χιλ. ευρώ σε 2,38 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια υπερδιπλασιάστηκαν φθάνοντας τα 9,4 εκατ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό ανήλθε στα 11,04 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 100%.

Την ίδια περίοδο ο οργανισμός δεν περιορίστηκε στη βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών. Δημιούργησε νέα δραστηριότητα στην κρουαζιέρα, προχώρησε στην ανάπτυξη του home porting, υλοποιεί νέα μαρίνα 230 θέσεων ελλιμενισμού και διεύρυνε τον ρόλο του στον θαλάσσιο τουρισμό.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, Γιώργος Βακόνδιος, μιλά στο Reporter για τη στρατηγική που ακολουθήθηκε, τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν και τις προοπτικές του λιμανιού.

Ερ.: Κύριε Βακόνδιε, πριν από έξι χρόνια αναλάβατε έναν μικρό περιφερειακό λιμενικό οργανισμό. Ποια είναι σήμερα η εικόνα;

Απ.: Όταν ξεκινήσαμε το 2019, ο οργανισμός είχε περιορισμένα οικονομικά μεγέθη και χαμηλή κερδοφορία. Θέσαμε έναν ξεκάθαρο στόχο: να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του λιμανιού και να δημιουργήσουμε έναν οικονομικά ισχυρό και ανθεκτικό οργανισμό.

Σήμερα τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα. Αυξήσαμε σημαντικά τον κύκλο εργασιών, ενισχύσαμε την κερδοφορία, υπερδιπλασιάσαμε τα ίδια κεφάλαια και αυξήσαμε την περιουσιακή αξία του οργανισμού. Παράλληλα, δημιουργήσαμε νέες δραστηριότητες που πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχαν.

Ερ.: Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της αναπτυξιακής πορείας;

Απ.: Δεν στηριχθήκαμε σε μία μόνο δραστηριότητα. Ενισχύσαμε την ακτοπλοΐα, αναπτύξαμε την κρουαζιέρα, επενδύσαμε στον θαλάσσιο τουρισμό και βελτιώσαμε συνολικά τη λειτουργία του λιμανιού.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσουμε περισσότερες πηγές εσόδων και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διεθνείς κρίσεις, είτε αυτές ήταν η πανδημία είτε η ενεργειακή κρίση είτε οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ερ.: Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας θεωρείται ίσως η σημαντικότερη νέα δραστηριότητα. Πώς ξεκίνησε;

Απ.: Η στρατηγική μας ήταν από την αρχή να αξιοποιήσουμε τη γεωγραφική θέση του Λαυρίου.

Το 2023 ξεκινήσαμε συστηματικά την ανάπτυξη του home porting. Σήμερα, για το 2026, έχουν ήδη προγραμματιστεί περισσότερες από 200 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων με λειτουργία home port.

Αυτό αλλάζει τα οικονομικά δεδομένα για το λιμάνι αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Οι επιβάτες διαμένουν στην περιοχή, χρησιμοποιούν ξενοδοχεία της Αττικής, εστιατόρια, μεταφορές και τοπικές υπηρεσίες, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία.

Ερ.: Είναι αυτός ένας από τους λόγους που οι επενδυτές ενδιαφέρονται τόσο έντονα για το Λαύριο;

Απ.: Αναμφίβολα. Οι επενδυτές δεν εξετάζουν μόνο τα σημερινά οικονομικά αποτελέσματα. Βλέπουν κυρίως τις δυνατότητες ανάπτυξης των επόμενων ετών.

Η κρουαζιέρα, η ακτοπλοΐα, η μαρίνα και η στρατηγική θέση του λιμανιού δημιουργούν ένα ισχυρό αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο.

Ερ.: Σε εξέλιξη βρίσκεται και η νέα μαρίνα. Τι θα αλλάξει;

Απ.: Τον Νοέμβριο ολοκληρώνεται η δημιουργία 230 σύγχρονων θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

Δεν πρόκειται μόνο για ένα έργο υποδομής. Πρόκειται για μια επένδυση που θα αυξήσει τα έσοδα του οργανισμού και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει νέα οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Θα ενισχυθούν οι υπηρεσίες προς τα σκάφη, η τοπική αγορά, ο τουρισμός και η απασχόληση.

Ερ.: Ποιο λιμάνι θα παραλάβει ο νέος επενδυτής μετά την ιδιωτικοποίηση;

Απ.: Δεν θα παραλάβει έναν οργανισμό που χρειάζεται εξυγίανση.

Θα παραλάβει έναν οικονομικά υγιή οργανισμό, με σταθερή κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ώριμες επενδύσεις και σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.

Η δουλειά που έγινε τα τελευταία χρόνια δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε το Λαύριο να περάσει στην επόμενη φάση ανάπτυξης από πολύ καλύτερη αφετηρία.

Ερ.: Αν έπρεπε να συνοψίσετε αυτή την εξαετία σε μία φράση;

Απ.: Το Λαύριο απέδειξε ότι ακόμη και ένας μικρός περιφερειακός λιμένας μπορεί, με σχέδιο, συνέπεια και στοχευμένες επενδύσεις, να εξελιχθεί σε έναν οργανισμό με ισχυρή οικονομική βάση και σημαντική στρατηγική αξία για την ελληνική λιμενική αγορά.