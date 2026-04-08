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Κρι Κρι: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Επιχειρήσεις
17:36 - 08 Απρ 2026

Κρι Κρι: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

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Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»], σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω:

Α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

Στο πλαίσιο του 1 ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα την 07.04.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εξέλεξε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι τις 30.06.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

- Παναγιώτη Τσινάβο του Γεωργίου·

- Γεώργιο Κοτσαμπάση του Ιωάννη·

- Γεώργιο Τσινάβο του Παναγιώτη·

- Αναστάσιο Μούδιο του Κωνσταντίνου

- Αικατερίνη Νένδου του Σταύρου

- Μαρία Αναστασιάδου

- Σαββαΐδου του Δημητρίου

- Χαράλαμπο Πεζούλα του Δημητρίου

Επιπλέον η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, τους εξής:

- Αναστάσιο Μούδιο του Κωνσταντίνου

- Αικατερίνη Νένδου του Σταύρου

- Μαρία Αναστασιάδου- Σαββαΐδου του Δημητρίου

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή του νέου κατά τα ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια [2] ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 33% των μελών του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό, καθώς επίσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 08.04.2026, ως εξής:

1. Παναγιώτης Τσινάβος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος‧

2. Γεώργιος Κοτσαμπάσης του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος & Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου‧

3. Γεώργιος Τσινάβος του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος και αναπληρωτής του Προέδρου ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα‧

4. Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Αικατερίνη Νένδου του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Μαρία Αναστασιάδου- Σαββαΐδου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Χαράλαμπος Πεζούλας του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Β. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός μελών & Προέδρου αυτής

Μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 07.04.2026 και την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στη συνεδρίασή του της 08.04.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε κατά την ίδια συνεδρίαση του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, κ.κ. Αναστάσιο Μούδιο του Κωνσταντίνου και Μαρία Αναστασιάδου- Σαββαΐδου του Δημητρίου και το Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Γεώργιο Κοτσαμπάση του Ιωάννη, για τα δύο πρώτα εκ των οποίων είχε διακριβωθεί, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο από τη Γενική Συνέλευση, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν 4706/2020 και για όλα εξ αυτών διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια καταλληλότητας

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 08.04.2026, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω, ορίζοντας το μέλος της και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Αναστάσιο Μούδιο, ως Πρόεδρο αυτής. [3] Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

1. Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος‧

2. Μαρία Αναστασιάδου- Σαββαΐδου του Δημητρίου, Μέλος‧

3. Γεώργιος Κοτσαμπάσης του Ιωάννη, Μέλος.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και αυτή ως επιτροπή πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020.

Β. Ορισμός νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 07.04.2026 και την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στη συνεδρίασή του της 08.04.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε κατά την ίδια συνεδρίαση του ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, κ.κ. Αναστάσιο Μούδιο του Κωνσταντίνου και Μαρία Αναστασιάδου- Σαββαΐδου του Δημητρίου και το Μη Εκτελεστικό Μέλος, κ. Χαράλαμπο Πεζούλα του Δημητρίου, για τα δύο πρώτα εκ των οποίων είχε διακριβωθεί, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο από τη Γενική Συνέλευση, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και για όλα εξ αυτών διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο η καταλληλότητά τους, όσο και το ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν 4706/2020. Διαπιστώθηκε, έτσι και νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 Ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στις 08.04.2026, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω, ορίζοντας το μέλος της και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Αναστάσιο Μούδιο, ως Πρόεδρο αυτής.

Έτσι, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

1. Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος‧

2. Μαρία Αναστασιάδου- Σαββαΐδου του Δημητρίου, Μέλος‧

3. Χαράλαμπος Πεζούλας του Δημητρίου, Μέλος.

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