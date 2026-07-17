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Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη
Ανακοινώσεις
21:15 - 17 Ιουλ 2026

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 16.07.2026 ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εννέα (9) σε δέκα (10) και εξέλεξε την κ. Ελένη Μπαθιανάκη του Γεωργίου ως νέο μέλος του και την όρισε ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία έως τη λήξη της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι 15.07.2027, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το δεκαμελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Εξάρχου Αλέξανδρος Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Τζαβέλα Φερονίκη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Παμπούκης Χαράλαμπος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Γιόκαρη Αντιγόνη, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Βουγιούκας Νικόλαος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

7. Τσοτσορός Ευστάθιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

8. Αντιβαλίδης Παναγιώτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

9. Σχίζας Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

10. Μπαθιανάκη Ελένη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει και από το βιογραφικό της κ. Μπαθιανάκη, η εκλογή της πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 16.07.2026, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

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