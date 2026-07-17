Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Το δεκαμελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:
1. Εξάρχου Αλέξανδρος Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Τζαβέλα Φερονίκη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Παμπούκης Χαράλαμπος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Γιόκαρη Αντιγόνη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Βουγιούκας Νικόλαος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
7. Τσοτσορός Ευστάθιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
8. Αντιβαλίδης Παναγιώτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Σχίζας Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
10. Μπαθιανάκη Ελένη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει και από το βιογραφικό της κ. Μπαθιανάκη, η εκλογή της πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 16.07.2026, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.