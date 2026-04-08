Μάντζος (ΠΑΣΟΚ): Αν ο Γεωργιάδης έχει κάνει ρουσφέτι για κάποιους, πρέπει να επέμβει ο Εισαγγελέας

Στην εκπομπή «10 παντού» του ΟΡΕΝ BEYOND με τους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Ο Δ. Μάντζος χαρακτήρισε απαράδεκτες και βαθιά προβληματικές τις τοποθετήσεις του Ιωάννη Μπούγα νωρίτερα στην εκπομπή, εξηγώντας πως «δεν μπορεί ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης να εμφανίζεται ως αντίδικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Διότι, όταν λέει ότι υπάρχουν αντιφατικές καθυστερήσεις, ότι αποστέλλονται φάκελοι που δεν στοιχειοθετούν αδικήματα, αυτές είναι νομικές, ποινικές αξιολογήσεις επί εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών, οι οποίες έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης δεν επιτρέπεται και είναι βαθιά απαράδεκτο, αντιδημοκρατικό, αντιθεσμικό, να εμφανίζεται ως αντίδικος μιας εισαγγελικής αρχής».

Καταλόγισε, δε, στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης ότι «καλύπτει τις τοξικές τοποθετήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη αντί να τις καταδικάσει», διευκρινίζοντας:

«Ο Υπουργός Υγείας έχει πει τα μύρια όσα τις τελευταίες ημέρες. Ότι είναι ανοησίες οι δικογραφίες, ότι γελάει το δικηγορικό σώμα, ότι 800.000 είναι η ζημιά και μπράβο να πούμε στους ανθρώπους. Απίστευτα πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει δώσει γραμμή σε όλη την Κυβέρνηση και πλέον αυτή η γνώμη έχει πάρει και θεσμική έκφραση.

Η Κυβέρνηση της χώρας μας, για να διαφύγει από τις ευθύνες της,δεν διστάζει να αντιδικήσει και να αντιπαρατεθεί ακόμα και με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τη χαιρόμαστε την ευρωπαϊκή μας, “φιλελεύθερη” κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι κάτι βαθιά αντιδημοκρατικό. Και σε μέρες σαν και αυτές, όπου ο αυταρχισμός σε όλο τον κόσμο θεριεύει, είναι πολύ προβληματικό να πλήττεται στη χώρα μας η δημοκρατία από αυτούς που έχουν ορκιστεί να την υπερασπίζονται».

«Δεν μπορεί να γίνει πιστευτό ότι μια ευρωπαϊκή αρχή τα έχει βάλει με την κυβέρνηση των Αρίστων των Αθηνών απλώς για πολιτικούς λόγους. Πρέπει να αλλάξει το αφήγημα από την κυβέρνηση, γιατί είναι ντροπιαστικό», πρόσθεσε ο Δημήτρης Μάντζος, εκτιμώντας ότι η στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδεικνύει την έλλειψη εμπιστοσύνης που η ίδια έχει στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.

«Για ποια εμπιστοσύνη της Νέας Δημοκρατίας στη δικαιοσύνη μπορούμε να μιλάμε όταν στις υποκλοπές υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία δεν εφαρμόζεται και όταν πολιτικά στελέχη και υπουργοί οι οποίοι αποδεδειγμένα έγιναν στόχοι του Predator δεν έχουν πάει στη δικαιοσύνη με μια μηνυτήρια αναφορά να υποστηρίξουν τη δικαιοσύνη για να δούμε ποιος είναι αυτός που κακοποίησε την εθνική ασφάλεια για να τους παγιδεύσει;», διερωτήθηκε.

Κλείνοντας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «ωδή στο ρουσφέτι από την κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες με μια τάση αμνήστευσης των παρανομιών» και κατεληξε: «Άκουσε τον κ. Γεωργιάδη χθες να λέει ότι “θα ανοίξω το τηλέφωνό μου και θα πω ποιος μου ζητάει τα ρουσφέτια και εγώ τα έκανα”. Αν ο λαλίστατος κ. Γεωργιάδης έχει κάνει παράνομες πράξεις ως ρουσφέτι για κάποιους, πρέπει να επέμβει ο Εισαγγελέας και να τον καλέσει να μας τα πει όλα. Δεν γίνεται να μας εξισώνει διότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι».