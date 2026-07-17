Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Optima bank» (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1.22. του Κανονισμού της Euronext Athens, ότι την 16η .07.2026 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κυρίου Παύλου Κανελλόπουλου από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από τη θέση του ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και ως Μέλους των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας, με ισχύ από την 16 η . 07.2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τον κο Κανελλόπουλο για τις υπηρεσίες που παρείχε στην Τράπεζα και την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στις νέες επαγγελματικές δραστηριότητές του.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 16η .07.2026, έχοντας λάβει υπόψη την από 30.06.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και κατόπιν της αξιολόγησης που διενήργησε το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέλεξε ομόφωνα ως νέο Μέλος Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κου Παύλου Κανελλόπουλου, την κυρία Αργυρώ Φερεντίνου του Αθανασίου, η θητεία της οποίας θα διαρκέσει έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ως άνω μέλους Δ.Σ. που αντικαθιστά (10.09.2027).

Σε συνέχεια της ανωτέρω εκλογής του νέου μέλους Δ.Σ. και λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ένδεκα (11) σε δώδεκα (12) με την εκλογή και προσθήκη της κυρίας Γεωργίας – Χριστίνας Γιοβάνη που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 5ης Μαΐου 2026, με έναρξη θητείας την 01.07.2026 και λήξη την 10.09.2027,το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 16η .07.2026, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη και της Όλγας, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Πέτρος Τζανετάκης του Τζανήμπεη και της Μαρίας, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Δημήτριος Κυπαρίσσης του Απόστολου και της Φωτεινής, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

4. Άγγελος Σαπρανίδης του Νικολάου και της Φωτεινής, Εκτελεστικό Μέλος,

5. Θεοφάνης Βουτσαράς του Χρήστου και της Ελένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Νικόλαος Γιαννακάκης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη του Ιωάννη και της Αγγελικής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8. Θεόδωρος Ευθύς του Ηλία και της Μάλαμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

9. Ιωάννα Ζουρ του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

10. Γεωργία Κοντογιάννη του Βασιλείου και της Αναστασίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Γεώργιος Κυριακός του Κωνσταντίνου και της Νάντιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

12. Αργυρώ Φερεντίνου του Αθανασίου και της Ιουλίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι το αργότερο την 10η Σεπτεμβρίου 2027. Επιπλέον, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, ήτοι στις 16.07.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανασύνθεση των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ως εξής:

I. Eπιτροπή Ελέγχου

Αποφασίστηκε η ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου με τον ορισμό της κυρίας Αργυρώς Φερεντίνου ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση του κου Παύλου Κανελλόπουλου. Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

1. Θεόδωρος Ευθύς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Πέτρος Τζανετάκης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και

3. Αργυρώ Φερεντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο έγινε κατόπιν της σχετικής από 15.07.2026 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και αφού διακριβώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς:

(α) Το σύνολο των ως άνω μελών είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών (ήτοι οι κκ. Θεόδωρος Ευθύς και κα Αργυρώ Φερεντίνου) είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν. 4706/2020.

(β) Διακριβώθηκε από την αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Τράπεζα, ήτοι στον τομέα των τραπεζικών εργασιών, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εξακολουθήσει να είναι ο κ. Θεόδωρος Ευθύς, ο οποίος αποτελεί Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

ΙΙ. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Αποφασίστηκε η ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων με τον ορισμό της κυρίας Γεωργίας – Χριστίνας Γιοβάνη ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση του κου Παύλου Κανελλόπουλου.

Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων έχει ως εξής:

1. Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Θεόδωρος Ευθύς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

3. Γεωργία Κοντογιάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων ορίστηκε το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος κα Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής διαθέτουν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση, για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας.

ΙΙΙ. Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Αποφασίστηκε η ανασύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με τον ορισμό της κυρίας Ιωάννας Ζουρ ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση του κου Παύλου Κανελλόπουλου. Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει ως εξής:

1. Θεοφάνης Βουτσαράς, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Ιωάννα Ζουρ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

3. Γεώργιος Κυριακός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα εξακολουθήσει να είναι ο κ. Γεώργιος Κυριακός. Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, καθώς το σύνολο των ως άνω μελών είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν. 4706/2020. Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής διαθέτουν, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση όσον αφορά τη διαδικασία της επιλογής και τις απαιτήσεις καταλληλότητας σύμφωνα με τον Ν. 4261/2014 και την ΠΕΕ 224/1/21.12.2023 και συλλογικά κατάλληλες γνώσεις, εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία όσον αφορά τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών, τη διαχείριση κινδύνων και τις δραστηριότητες ελέγχου, ιδίως σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό ευθυγράμμισης της δομής των αποδοχών με τα προφίλ κινδύνου και κεφαλαίων της Τράπεζας.