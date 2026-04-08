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Παπασταύρου: Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της
Πολιτική
17:27 - 08 Απρ 2026

Παπασταύρου: Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της

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Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σειρά συναντήσεων του Υπουργού, κ. Σταύρου Παπασταύρου και του Υφυπουργού, κ. Νίκου Τσάφου, με εκπροσώπους της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), Διαχειριστών (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), εκπροσώπων των διυλιστηρίων της χώρας, καθώς και με προμηθευτές φυσικού αερίου και εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν η ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας εν όψει του Πάσχα, αλλά και η αξιολόγηση των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που πραγματοποιεί η ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Μετά το πέρας των συσκέψεων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ολοκληρώσαμε μία σειρά συναντήσεων με τον ρυθμιστή, τους διαχειριστές και εκπροσώπους του κλάδου ενέργειας. Επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων, ενώ συγχρόνως διαπιστώθηκε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας τις επόμενες ημέρες, κατά τις οποίες αυξάνονται οι ΑΠΕ και μειώνεται η κατανάλωση λόγω Πάσχα. Σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων. Και αυτό, ανεξάρτητα από τη σταδιακή αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών από τα αποθέματά μας που υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις μας, στο πλαίσιο της δέσμευσης της χώρας μας ως μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις και βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης».

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