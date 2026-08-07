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Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή
Ανακοινώσεις
13:46 - 07 Αυγ 2026

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Reporter.gr Newsroom
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Η Κρι-Κρι ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025, συνολικού ύψους 14.879.311,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,450 ευρώ ανά μετοχή (μικτό μέρισμα).  

Το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί στους μετόχους διαμορφώνεται σε μικτό ποσό 0,4510347908 ευρώ ανά μετοχή, καθώς προσαυξάνεται με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 75.860 ίδιες μετοχές τις οποίες θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, δηλαδή στις 20 Αυγούστου 2026.

Στο ποσό του μερίσματος εφαρμόζεται παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, με εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους που υπάγονται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς.

Μετά την παρακράτηση του φόρου, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους 0,4284830513 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το οποίο διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens», κατά την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date).

Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει οριστεί για την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 μέσω της πληρώτριας τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Η πληρωμή θα γίνει μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., δηλαδή μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Euronext Securities Athens.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η καταβολή μερίσματος σε κληρονόμους αποθανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής θα ολοκληρώνεται μετά τη νομιμοποίηση των κληρονόμων. Η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

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