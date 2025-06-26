ΣΕΠΕ: Το νέο ΔΣ για τη διετία 2025-2027

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) με Προεδρεύοντα τον κύριο Τάσο Τζήκα. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός της διετίας 2023 – 2025, όπου ο ΣΕΠΕ με ισχυρή παρουσία και με μια σειρά από παρεμβάσεις, προτάσεις και εισηγήσεις, σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς και οργανισμούς της πολιτείας, πέτυχε την εξωστρέφεια και προβολή του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας, αναβαθμίζοντας τον θεσμικό του ρόλο και το αποτύπωμά του, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Έχοντας ως σημείο αναφοράς ότι ο κλάδος της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί κρίσιμο συντελεστή για την ανάπτυξη της οικονομίας και την κοινωνική ευημερία, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο γεγονός, ότι χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, ώστε να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, που θα την ανεβάσει στο επίπεδο του διεθνούς ανταγωνισμού. Με τη ραγδαία αύξηση των νέων μελών του ΣΕΠΕ από 10 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας,- αύξηση των μελών του κατά 140% - η ελληνική βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας διαθέτει τις δεξιότητες και τις κατάλληλα στελεχωμένες επιχειρήσεις, με τεράστια διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία στον κλάδο, για να αναγνωριστεί διεθνώς.

Παράλληλα, έμφαση δόθηκε και στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο ΣΕΠΕ, για την επίτευξη των δράσεων και του έργου του. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε σε στρατηγικές συνεργασίες με Υπουργεία και φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Επίσης, εκπονήθηκαν έρευνες για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, όπως η ισχυρή δυναμική του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας και οι δυνατότητες αξιοποίησης της καινοτομίας που παράγει προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Η παρουσία του Συνδέσμου ήταν επίσης ηχηρή μέσα από τη συμμετοχή του σε συνέδρια και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε και το σχέδιο των δράσεων του Συνδέσμου για τον εορτασμό των 30 ετών δυναμικής παρουσίας και συνεισφοράς στην εθνική οικονομία και στην Ελληνική κοινωνία, στο πλαίσιο των οποίων την Τρίτη 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην εκδήλωση έδωσε το παρών, χαιρετίζοντας εκ μέρους του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ παράλληλα παρευρέθησαν και εκπρόσωποι Υπουργείων και δημόσιων οργανισμών, θεσμικών φορέων, αλλά και επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών του κλάδου και όχι μόνο.

Τέλος, ακολούθησε η διαδικασία των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου, για τη διετία 2025 - 2027.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση των ψήφων εξελέγησαν οι:

Γιώτα Παπαρίδου (Κ & Π ΤΕΧΝΙΚΗ)

Σπύρος Πουλίδας (IBM Hellas)

Δημήτρης Παπαϊωάννου (Oktabit)

Νίκος Ροδόπουλος (Online Data)

Κώστας Τζοάννης (Toolbox)

Σπύρος Μανωλόπουλος (Space Hellas)

Βασίλης Ορφανός (nvisionist)

Παναγιώτης Γιαλελής (ΕΠΑΦΟΣ)

Μιχάλης Κασιμιώτης (HPE)

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΣΕΠΕ εξελέγησαν οι κ.κ.: Στέφανος Διονυσόπουλος, Τρύφων Σωτηρόπουλος, Στυλιανός Χριστάκος.

Για την Πειθαρχική Επιτροπή εξελέγησαν οι κ.κ.: Γρηγόρης Κοτσικάρης, Δημήτρης Δάφνης, Βασίλης Χρηστίδης.

Η φετινή ψηφοφορία διεξήχθη με ηλεκτρονική διαδικασία, εκδίδοντας ταυτόχρονα και κλασικό ψηφοδέλτιο, και τα αποτελέσματα εκδόθηκαν αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα το επόμενο διάστημα.