ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΕΠΕ: Το νέο ΔΣ για τη διετία 2025-2027
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
18:39 - 26 Ιουν 2025

ΣΕΠΕ: Το νέο ΔΣ για τη διετία 2025-2027

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) με Προεδρεύοντα τον κύριο Τάσο Τζήκα. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης  παρουσιάστηκε ο απολογισμός της διετίας 2023 – 2025, όπου ο ΣΕΠΕ με ισχυρή παρουσία και με μια σειρά από παρεμβάσεις, προτάσεις και εισηγήσεις, σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς και οργανισμούς της πολιτείας, πέτυχε την εξωστρέφεια και προβολή του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας, αναβαθμίζοντας τον θεσμικό του ρόλο και το αποτύπωμά του, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Έχοντας ως σημείο αναφοράς ότι ο κλάδος της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί κρίσιμο συντελεστή για την ανάπτυξη της οικονομίας και την κοινωνική ευημερία, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο γεγονός, ότι χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, ώστε να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, που θα την ανεβάσει στο επίπεδο του διεθνούς ανταγωνισμού. Με τη ραγδαία αύξηση των νέων μελών του ΣΕΠΕ από 10 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας,- αύξηση των μελών του κατά 140% - η ελληνική βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας διαθέτει τις δεξιότητες και τις κατάλληλα στελεχωμένες επιχειρήσεις, με τεράστια διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία στον κλάδο, για να αναγνωριστεί διεθνώς.

Παράλληλα, έμφαση δόθηκε και στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο ΣΕΠΕ, για την επίτευξη των δράσεων και του έργου του. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε σε στρατηγικές συνεργασίες με Υπουργεία και φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Επίσης, εκπονήθηκαν έρευνες για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, όπως η ισχυρή δυναμική του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας και οι δυνατότητες αξιοποίησης της καινοτομίας που παράγει προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Η παρουσία του Συνδέσμου ήταν επίσης ηχηρή μέσα από τη συμμετοχή του σε συνέδρια και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε και το σχέδιο των δράσεων του Συνδέσμου για τον εορτασμό των 30 ετών δυναμικής παρουσίας και συνεισφοράς στην εθνική οικονομία και στην Ελληνική κοινωνία, στο πλαίσιο των οποίων την Τρίτη 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην εκδήλωση έδωσε το παρών, χαιρετίζοντας εκ μέρους του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ παράλληλα παρευρέθησαν και εκπρόσωποι Υπουργείων και δημόσιων οργανισμών, θεσμικών φορέων, αλλά και επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών του κλάδου και όχι μόνο.

Τέλος, ακολούθησε η διαδικασία των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου, για τη διετία 2025 - 2027.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση των ψήφων εξελέγησαν οι:
Γιώτα Παπαρίδου (Κ & Π ΤΕΧΝΙΚΗ)
Σπύρος Πουλίδας (IBM Hellas)
Δημήτρης Παπαϊωάννου (Oktabit)
Νίκος Ροδόπουλος (Online Data)
Κώστας Τζοάννης (Toolbox)
Σπύρος Μανωλόπουλος (Space Hellas)
Βασίλης Ορφανός (nvisionist)
Παναγιώτης Γιαλελής (ΕΠΑΦΟΣ)
Μιχάλης Κασιμιώτης (HPE)

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΣΕΠΕ εξελέγησαν οι κ.κ.: Στέφανος Διονυσόπουλος, Τρύφων Σωτηρόπουλος, Στυλιανός Χριστάκος.

Για την Πειθαρχική Επιτροπή εξελέγησαν οι κ.κ.: Γρηγόρης Κοτσικάρης, Δημήτρης Δάφνης, Βασίλης Χρηστίδης.

Η φετινή ψηφοφορία διεξήχθη με ηλεκτρονική διαδικασία, εκδίδοντας ταυτόχρονα και κλασικό ψηφοδέλτιο, και τα αποτελέσματα εκδόθηκαν αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα το επόμενο διάστημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/06/2025 - 18:39
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Coca-Cola: Πρόγραμμα προστασίας νερού για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Coca-Cola: Πρόγραμμα προστασίας νερού για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων

IDEAL HOLDINGS: Η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αύξηση
Ανακοινώσεις

IDEAL HOLDINGS: Η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αύξηση

Eurobank: «Βουτιά» 14,7% του ισοζυγίου υπηρεσιών το πρώτο τετράμηνο
Οικονομία

Eurobank: «Βουτιά» 14,7% του ισοζυγίου υπηρεσιών το πρώτο τετράμηνο

Η Intralot υπογράφει 10ετή επέκταση συμβολαίου με τη Λοταρία του Άινταχο
Επιχειρήσεις

Η Intralot υπογράφει 10ετή επέκταση συμβολαίου με τη Λοταρία του Άινταχο

Χαρδαλιάς: Άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την πυρκαγιά στην Ανάβυσσο
Αυτοδιοίκηση

Χαρδαλιάς: Άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την πυρκαγιά στην Ανάβυσσο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη
Ανακοινώσεις

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών

Νέος Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ο Θέμης Σαρασίδης – Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ
Επιχειρήσεις

Νέος Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ο Θέμης Σαρασίδης – Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

Εκλογή νέου ΔΣ στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A)
Επιχειρήσεις

Εκλογή νέου ΔΣ στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους στην επόμενη εργασιακή κρίση

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ