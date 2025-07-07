ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γιατί τα πρακτορεία ΟΠΑΠ θα είναι πάντα στη μόδα
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08:11 - 07 Ιουλ 2025

Γιατί τα πρακτορεία ΟΠΑΠ θα είναι πάντα στη μόδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από τον Γιώργο Πουλημά, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ (ΠΟΕΠΠΠ).

Με βάση στοιχεία που δείχνουν την ολοένα και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου από το κοινό για τα τυχερά παίγνια, δε μπορούσα παρά ν’ αναρωτηθώ πως αυτή η τάση θα επηρεάσει το παρόν και το μέλλον των φυσικών καταστημάτων ΟΠΑΠ, των γνωστών σε όλους «Πρακτορείων».

Είναι αλήθεια πως το διαδικτυακό παιχνίδι μέσα από ιντερνετικές πλατφόρμες, προσφέρει ευκολία και άμεση προσβασιμότητα στον στοιχηματισμό σε παίκτες κάθε ηλικίας και από κάθε πιθανό μέρος. Καλά όλα αυτά. Είναι όμως αρκετά για να παρασύρουν σταδιακά έναν παίκτη μακριά από τα φυσικά στοιχηματικά πρακτορεία ΟΠΑΠ;

poulimas df7a4

Η διαχρονική αξία των πρακτορείων ΟΠΑΠ

Τα πρακτορεία μας, δίνουν στους πελάτες, κάτι πολύ περισσότερο από το να περάσουν ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο τους, συμμετέχοντας σε τυχερά παίγνια. Προσφέρουν κοινωνική επαφή και δημιουργούν δεσμούς συναναστροφής, γειτονίας και φιλίας. Η ανθρώπινη ανάγκη άλλωστε για σύνδεση και αλληλεπίδραση είναι έμφυτη, ενώ η έλλειψή της έχει αποδεδειγμένα αρνητικές συνέπειες στην ψυχική και σωματική υγεία. Είναι αυτή η μοναδική αίσθηση του ανήκειν, που τόσο πολύ μας έχει λείψει, ειδικά στις μεγάλες πόλεις και την οποία δυστυχώς υπονομεύει όλο και περισσότερο η σύγχρονη, ψηφιακή ζωή.

Η σημασία της αδειοδότησης

Κακά τα ψέματα: η αδειοδότηση πρέπει να αποτελεί το κυριότερο κριτήριο επιλογής ενός στοιχηματικού μέσου και χώρου σήμερα. Κι αυτό, γιατί προσφέρει υψηλό βαθμό προστασίας από διαδικτυακές απάτες, ενώ διαμορφώνει δίκαιες συνθήκες συμμετοχής σε παίγνια. Η αυστηρά ρυθμισμένη και εποπτευόμενη λειτουργία των πρακτορείων μας, ουσιαστικά εξασφαλίζει ότι οι παίκτες θα έχουν πάντα πρόσβαση στα κέρδη τους, μέσα από ασφαλείς μεθόδους πληρωμής. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διάθεση των τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ μέσω των πρακτορείων, βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τους κανόνες της ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων), πιστοποιώντας έτσι ότι αποτελούμε έναν απόλυτα ελεγχόμενο και νόμιμο χώρο.

Με εγγύηση «Υπεύθυνο Παιχνίδι»

Η ύπαρξη πλαισίου και περιβάλλοντος που να υποστηρίζει τους παίκτες, προσφέροντας τους σαφή πληροφόρηση για να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις, είναι άλλο ένα πεδίο μείζονος σημασίας. Οι πράκτορες, ερχόμενοι καθημερινά σε επαφή με εκατομμύρια πελάτες, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της ευθύνης αναφορικά με τη σωστή ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τα τυχερά παίγνια και τους όρους του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Σε κάθε πρακτορείο διατίθεται ανάλογο υλικό, έτσι ώστε η συμμετοχή και τα όρια που θέτει ο παίκτης στον εαυτό του, να αποτελούν μια άκρως υπεύθυνη επιλογή. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι συνάδελφοί μας συμμετέχουν σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Απαγόρευση εισόδου σε ανηλίκους

Μεριμνούμε και ενδιαφερόμαστε για την προστασία των ανηλίκων. Με ειδική σήμανση που βρίσκεται τοποθετημένη σε εμφανές σημείο στις προσόψεις των καταστημάτων μας, προειδοποιούμε για την απαγόρευση της εισόδου σε αυτά, καθώς και της συμμετοχής τους στα τυχερά παίγνια, ακόμη κι όταν συνοδεύονται από ενήλικες. Η απαγόρευση αυτή, δεν είναι δυστυχώς πάντα εφικτή στο διαδικτυακό περιβάλλον.

Όλοι «Μαζί για Καλό Σκοπό»

Τα καταστήματα μας έχουν τη χαρά να συμμετέχουν κάθε χρονιά στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ «Μαζί για Καλό Σκοπό», καταθέτοντας προτάσεις και πρωτοβουλίες για κατασκευές, δωρεές, χορηγίες και άλλες ωφέλιμες δράσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην πόλη, το χωριό ή τις γειτονιές τους. Πέρυσι μάλιστα, η ανταπόκριση των πρακτόρων μας ανά της Ελλάδα ήταν τόσο μεγάλη, που μέσα από τις ιδέες τους, πραγματοποιήθηκαν 33 δράσεις κοινωνικής προσφοράς σε 21 νομούς και οι οποίες στήριξαν περιοχές και συνανθρώπους μας που είχαν πραγματική ανάγκη! Οι πράκτορες, βλέπαμε ανέκαθεν τα μαγαζιά μας ως αναπόσπαστο κομμάτι και κρίκο της τοπικής κοινωνίας και θέλουμε να βάζουμε το δικό μας λιθαράκι για το ευρύτερο καλό, ανταποδίδοντας με αυτό τον τρόπο τη χρόνια εμπιστοσύνη και στήριξη του κόσμου...

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η εβδομάδα των επαναλήψεων: Σκανδαλοθηρικές αναδρομές, πολιτικός καύσωνας και γενναίες αποφάσεις
Ειδήσεις

Η εβδομάδα των επαναλήψεων: Σκανδαλοθηρικές αναδρομές, πολιτικός καύσωνας και γενναίες αποφάσεις

Άλλοι Αρθρογράφοι

Η Ελληνο-Λιβυκή κρίση και ο ρόλος της Τουρκίας: Ανάγκη επαναπροσέγγισης

Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους - Τι ισχύει για delivery και τηλεργασία
Εργασιακά

Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους - Τι ισχύει για delivery και τηλεργασία

Πούτιν: Η εποχή της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης είναι ξεπερασμένη
Ειδήσεις

Πούτιν: Η εποχή της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης είναι ξεπερασμένη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

Αποκλειστική συνέντευξη του Λάζαρου Ρότα στο “Off The Record” του PS Blog (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αποκλειστική συνέντευξη του Λάζαρου Ρότα στο “Off The Record” του PS Blog (vid.)

Πρωταθλητές μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από τις μεγάλες διακρίσεις (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πρωταθλητές μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από τις μεγάλες διακρίσεις (vid.)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 23:22

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

Υγεία
29/07/2026 - 23:15

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Magazino
29/07/2026 - 22:50

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 22:47

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Magazino
29/07/2026 - 22:35

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 22:14

Λέσβος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:52

Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: Άνοιξε πλατφόρμα προσωρινής φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους

Υγεία
29/07/2026 - 21:35

«Πόλεμος» δισεκατομμυρίων για τα φάρμακα αδυνατίσματος: Η Novo Nordisk μηνύει την Eli Lilly για ψευδή διαφήμιση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:20

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φορολογία
29/07/2026 - 21:00

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

Πολιτική
29/07/2026 - 20:55

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:51

Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:30

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 20:10

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Πολιτική
29/07/2026 - 20:01

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ