Γιατί τα πρακτορεία ΟΠΑΠ θα είναι πάντα στη μόδα

Από τον Γιώργο Πουλημά, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ (ΠΟΕΠΠΠ).

Με βάση στοιχεία που δείχνουν την ολοένα και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου από το κοινό για τα τυχερά παίγνια, δε μπορούσα παρά ν’ αναρωτηθώ πως αυτή η τάση θα επηρεάσει το παρόν και το μέλλον των φυσικών καταστημάτων ΟΠΑΠ, των γνωστών σε όλους «Πρακτορείων».

Είναι αλήθεια πως το διαδικτυακό παιχνίδι μέσα από ιντερνετικές πλατφόρμες, προσφέρει ευκολία και άμεση προσβασιμότητα στον στοιχηματισμό σε παίκτες κάθε ηλικίας και από κάθε πιθανό μέρος. Καλά όλα αυτά. Είναι όμως αρκετά για να παρασύρουν σταδιακά έναν παίκτη μακριά από τα φυσικά στοιχηματικά πρακτορεία ΟΠΑΠ;

Η διαχρονική αξία των πρακτορείων ΟΠΑΠ

Τα πρακτορεία μας, δίνουν στους πελάτες, κάτι πολύ περισσότερο από το να περάσουν ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο τους, συμμετέχοντας σε τυχερά παίγνια. Προσφέρουν κοινωνική επαφή και δημιουργούν δεσμούς συναναστροφής, γειτονίας και φιλίας. Η ανθρώπινη ανάγκη άλλωστε για σύνδεση και αλληλεπίδραση είναι έμφυτη, ενώ η έλλειψή της έχει αποδεδειγμένα αρνητικές συνέπειες στην ψυχική και σωματική υγεία. Είναι αυτή η μοναδική αίσθηση του ανήκειν, που τόσο πολύ μας έχει λείψει, ειδικά στις μεγάλες πόλεις και την οποία δυστυχώς υπονομεύει όλο και περισσότερο η σύγχρονη, ψηφιακή ζωή.

Η σημασία της αδειοδότησης

Κακά τα ψέματα: η αδειοδότηση πρέπει να αποτελεί το κυριότερο κριτήριο επιλογής ενός στοιχηματικού μέσου και χώρου σήμερα. Κι αυτό, γιατί προσφέρει υψηλό βαθμό προστασίας από διαδικτυακές απάτες, ενώ διαμορφώνει δίκαιες συνθήκες συμμετοχής σε παίγνια. Η αυστηρά ρυθμισμένη και εποπτευόμενη λειτουργία των πρακτορείων μας, ουσιαστικά εξασφαλίζει ότι οι παίκτες θα έχουν πάντα πρόσβαση στα κέρδη τους, μέσα από ασφαλείς μεθόδους πληρωμής. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διάθεση των τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ μέσω των πρακτορείων, βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τους κανόνες της ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων), πιστοποιώντας έτσι ότι αποτελούμε έναν απόλυτα ελεγχόμενο και νόμιμο χώρο.

Με εγγύηση «Υπεύθυνο Παιχνίδι»

Η ύπαρξη πλαισίου και περιβάλλοντος που να υποστηρίζει τους παίκτες, προσφέροντας τους σαφή πληροφόρηση για να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις, είναι άλλο ένα πεδίο μείζονος σημασίας. Οι πράκτορες, ερχόμενοι καθημερινά σε επαφή με εκατομμύρια πελάτες, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της ευθύνης αναφορικά με τη σωστή ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τα τυχερά παίγνια και τους όρους του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Σε κάθε πρακτορείο διατίθεται ανάλογο υλικό, έτσι ώστε η συμμετοχή και τα όρια που θέτει ο παίκτης στον εαυτό του, να αποτελούν μια άκρως υπεύθυνη επιλογή. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι συνάδελφοί μας συμμετέχουν σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Απαγόρευση εισόδου σε ανηλίκους

Μεριμνούμε και ενδιαφερόμαστε για την προστασία των ανηλίκων. Με ειδική σήμανση που βρίσκεται τοποθετημένη σε εμφανές σημείο στις προσόψεις των καταστημάτων μας, προειδοποιούμε για την απαγόρευση της εισόδου σε αυτά, καθώς και της συμμετοχής τους στα τυχερά παίγνια, ακόμη κι όταν συνοδεύονται από ενήλικες. Η απαγόρευση αυτή, δεν είναι δυστυχώς πάντα εφικτή στο διαδικτυακό περιβάλλον.

Όλοι «Μαζί για Καλό Σκοπό»

Τα καταστήματα μας έχουν τη χαρά να συμμετέχουν κάθε χρονιά στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ «Μαζί για Καλό Σκοπό», καταθέτοντας προτάσεις και πρωτοβουλίες για κατασκευές, δωρεές, χορηγίες και άλλες ωφέλιμες δράσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην πόλη, το χωριό ή τις γειτονιές τους. Πέρυσι μάλιστα, η ανταπόκριση των πρακτόρων μας ανά της Ελλάδα ήταν τόσο μεγάλη, που μέσα από τις ιδέες τους, πραγματοποιήθηκαν 33 δράσεις κοινωνικής προσφοράς σε 21 νομούς και οι οποίες στήριξαν περιοχές και συνανθρώπους μας που είχαν πραγματική ανάγκη! Οι πράκτορες, βλέπαμε ανέκαθεν τα μαγαζιά μας ως αναπόσπαστο κομμάτι και κρίκο της τοπικής κοινωνίας και θέλουμε να βάζουμε το δικό μας λιθαράκι για το ευρύτερο καλό, ανταποδίδοντας με αυτό τον τρόπο τη χρόνια εμπιστοσύνη και στήριξη του κόσμου...