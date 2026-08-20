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Απόστολος Χρήστου: «Το χρυσό στο Ευρωπαϊκό αντανακλά τη συνέπεια και την υπομονή μου όλα αυτά τα χρόνια» (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:24 - 20 Αυγ 2026

Απόστολος Χρήστου: «Το χρυσό στο Ευρωπαϊκό αντανακλά τη συνέπεια και την υπομονή μου όλα αυτά τα χρόνια» (vid.)

Reporter.gr Newsroom
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Αποκλειστική συνέντευξη του πρωταθλητή Ευρώπης στην Allwynλίγο μετά τη σπουδαία διάκριση

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 100 μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, ο Allwyn Champ Απόστολος Χρήστου μιλά αποκλειστικά στην Allwyn για το πώς έζησε μία ακόμη σπουδαία διάκριση που προστέθηκε στο πλούσιο παλμαρέ του.

Ο Ολυμπιονίκης περιγράφει τις πρώτες σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό του αμέσως μετά τον θρίαμβο, αποκαλύπτει ποιο τραγούδι άκουγε πριν τον ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό, ενώ εξηγεί και πώς βίωσε το γεγονός ότι ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία αθλητής στο call room.

Παράλληλα, αναφέρεται στη στήριξη που λαμβάνει καθημερινά από την οικογένεια των Allwyn Champs και υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το πρόγραμμα της Allwyn στην προσπάθειά του να παραμένει στην κορυφή του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου αθλητισμού.

Τέλος, μοιράζεται τις φιλοδοξίες και τους επόμενους μεγάλους στόχους που έχει θέσει καθώς και το κίνητρο που τον οδηγεί να συνεχίζει να ξεπερνά τα όριά του.

Δείτε τη συνέντευξη:

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