Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών η Allwyn AG, καθώς κατά το διάστημα από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 προχώρησε στην απόκτηση συνολικά 463.200 ιδίων μετοχών μέσω του Euronext Athens, δαπανώντας συνολικά 6.106.707,99 ευρώ.

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς που είχε ανακοινωθεί στις 4 Ιουνίου 2026, με τη μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης να διαμορφώνεται στα περίπου 13,18 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία Αριθμός μετοχών Συνολικό ποσό (€) Μέση τιμή (€) 27/07/2026 80.288 1.044.281,93 13,0067 28/07/2026 102.528 1.346.541,24 13,1334 29/07/2026 74.060 984.998,00 13,3000 30/07/2026 117.901 1.561.917,08 13,2477 31/07/2026 88.423 1.168.969,74 13,2202 Σύνολο 463.200 6.106.707,99 13,1820

Μετά τις τελευταίες συναλλαγές, η Allwyn κατέχει συνολικά 38.450.088 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,77% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

Η συνέχιση των επαναγορών εντάσσεται στην πολιτική κεφαλαιακής διαχείρισης της εταιρείας και αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης της διοίκησης στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Allwyn, ενώ παράλληλα αυξάνει το ποσοστό των ιδίων μετοχών που διακρατά ο όμιλος.