Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς που είχε ανακοινωθεί στις 4 Ιουνίου 2026, με τη μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης να διαμορφώνεται στα περίπου 13,18 ευρώ ανά μετοχή.
|Ημερομηνία
|Αριθμός μετοχών
|Συνολικό ποσό (€)
|Μέση τιμή (€)
|27/07/2026
|80.288
|1.044.281,93
|13,0067
|28/07/2026
|102.528
|1.346.541,24
|13,1334
|29/07/2026
|74.060
|984.998,00
|13,3000
|30/07/2026
|117.901
|1.561.917,08
|13,2477
|31/07/2026
|88.423
|1.168.969,74
|13,2202
|Σύνολο
|463.200
|6.106.707,99
|13,1820
Μετά τις τελευταίες συναλλαγές, η Allwyn κατέχει συνολικά 38.450.088 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,77% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας.
Η συνέχιση των επαναγορών εντάσσεται στην πολιτική κεφαλαιακής διαχείρισης της εταιρείας και αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης της διοίκησης στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Allwyn, ενώ παράλληλα αυξάνει το ποσοστό των ιδίων μετοχών που διακρατά ο όμιλος.