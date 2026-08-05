ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:54 - 05 Αυγ 2026

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δεκαεπτά φεστιβαλικές ημέρες, σπουδαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και sold-out με χιλιάδες μουσικόφιλους γέμισαν για ακόμα μια χρονιά την Πλατεία Νερού. Το Release Athens Festival 2026, στην επετειακή 10η διοργάνωσή του, προσέλκυσε συνολικά πάνω από 280.000 θεατές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον λόγο που αποτελεί το κορυφαίο καλοκαιρινό μουσικό ραντεβού της Αθήνας.

Το φετινό lineup κινήθηκε σε κάθε μουσικό ύφος, από την alternative και την ηλεκτρονική μουσική μέχρι το metal και την pop, με εμφανίσεις που συζητήθηκαν όσο λίγες. Οι Nick Cave & The Bad Seeds, Moby, Thievery Corporation και Pet Shop Boys χάρισαν μοναδικές βραδιές στην Πλατεία Νερού, ενώ οι Gorillaz, David Byrne και Jean-Michel Jarre συνέθεσαν ένα κορυφαίο lineup στο πλαίσιο της συνεργασίας Release Athens x SNF Nostos. Τα live των Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, The Offspring, Three Days Grace, Sabaton, Savatage και Helloween συγκέντρωσαν χιλιάδες φίλους της rock και της metal μουσικής. Το ελληνικό στοιχείο είχε επίσης την τιμητική του και στη φετινή διοργάνωση, με τα sold-out Ημισκούμπρια, τους Παύλο Παυλίδη, Pan Pan και Παιδί Τραύμα να ξεσηκώνουν τον κόσμο.

3_14_73c3c.jpg

2_20_d022f.jpg

4_13_ac283.jpg

Το ειδικό Karaoke set up και photobooth της Allwyn

Η Allwyn απογείωσε την εμπειρία

Η Allwyn έδωσε για ακόμη μία χρονιά το δικό της ξεχωριστό στίγμα στη μεγαλύτερη μουσική διοργάνωση του καλοκαιριού. Βρέθηκε στην Πλατεία Νερού για τέταρτη διαδοχική χρονιά, κάνοντας ακόμη πιο ξεχωριστή την εμπειρία όσων βρέθηκαν εκεί.

Το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της Allwyn αποτέλεσε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του φεστιβάλ. Εκεί, οι επισκέπτες μπορούσαν να δοκιμάσουν τις φωνητικές τους ικανότητες στο ειδικό karaoke setup, μπαίνοντας για λίγο στον ρόλο των... headliners. Την ίδια στιγμή, το «μουσικό» photobooth της Allwyn αποτέλεσε το ιδανικό σημείο για μια αναμνηστική φωτογραφία, με χιλιάδες επισκέπτες να απαθανατίζουν τις αγαπημένες τους στιγμές από το επετειακό Release Athens 2026. Επιπλέον, όσοι απόλαυσαν τα live από το VIP μπαλκόνι της Allwyn, με προνομιακή θέα στην σκηνή, δημιούργησαν ακόμη πιο ξεχωριστές αναμνήσεις.

5_13_f05b3.jpg

6_8_13686.jpg

Release Athens Festival

7_8_8c05b.jpg

Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn

Διασκέδαση με υπεύθυνο τρόπο

Οι εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στο ειδικό περίπτερο της Allwyn, όπου συμμετείχαν σε ένα γρήγορο κουίζ και κέρδιζαν επιπλέον αναμνηστικά δώρα.

Δείτε το βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές
Ανεμοδείκτης

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής
Ανακοινώσεις

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Πολιτική
05/08/2026 - 12:58

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:57

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Οικονομία
05/08/2026 - 12:48

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 12:32

Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:27

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Magazino
05/08/2026 - 12:22

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:09

Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Πολιτική
05/08/2026 - 12:00

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Εργασιακά
05/08/2026 - 10:57

Άνοιξε το vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 10:51

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/08/2026 - 10:38

Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Πολιτική
05/08/2026 - 10:00

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

Αναλύσεις
05/08/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο: Στις 2650 η ισχυρή αντίσταση – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:45

FARIA Renewables: Νέα συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ για την πράσινη ενέργεια του αιολικού πάρκου «Αίολος Λάρυμνα»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:32

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

Οικονομία
05/08/2026 - 09:18

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

Ειδήσεις
05/08/2026 - 09:10

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ