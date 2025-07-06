Πούτιν: Η εποχή της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης είναι ξεπερασμένη

Σε παρέμβασή του στην ομάδα BRICS ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε το δόγμα του δηλώνοντας ότι η εποχή της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης είναι ξεπερασμένη και ότι το μέλλον ανήκει στις ταχέως αναπτυσσόμενες αναδυόμενες οικονομίες.

Η Σύνοδος των BRICS πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης εξαιτίας του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί εναντίον του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως υπόπτου για τη τέλεση εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία.

«Όλα δείχνουν ότι το μοντέλο της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης γίνεται ξεπερασμένο… Το κέντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας μετατοπίζεται προς τις αναδυόμενες αγορές», είπε καλώντας τις χώρες της ομάδας BRICS για ενισχύσουν την συνεργασία σε ένα φάσμα τομέων όπως οι φυσικοί πόροι, ο εφοδιασμός και τα χρηματοοικονομικά.