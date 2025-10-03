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Προσθήκες στη διοικητική ομάδα της Vodafone Ελλάδας
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
11:47 - 03 Οκτ 2025

Προσθήκες στη διοικητική ομάδα της Vodafone Ελλάδας

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Η Vodafone Ελλάδας ανακοινώνει την ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας, καθώς από την 1η Οκτωβρίου 2025, η Δήμητρα Δημοπούλου είναι η νέα Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, ενώ η Iulia Florea ανέλαβε τον ρόλο της Διευθύντριας Εμπορικών Λειτουργιών. Επιπλέον, o Petr Brunclík αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή IT, με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου, αντικαθιστώντας τον Μένο Οκανταρίδη.

Η Δήμητρα Δημοπούλου διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ηγεσία ανθρώπινου δυναμικού, τον οργανωτικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και τη διαχείριση ταλέντου. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, κατείχε ηγετικούς ρόλους σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, συνεργαζόμενη με επιτυχία με εμπορικές και τεχνολογικές μονάδες για την ευθυγράμμιση των στρατηγικές HR με επιχειρηματικούς στόχους. Η Δήμητρα έχει επίσης διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του employer branding, στην προώθηση της αλλαγής κουλτούρας και στη δημιουργία διαφορετικών ομάδων υψηλής απόδοσης.

Με πολυετή πορεία, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων 10 ετών στη Vodafone, η Iulia Florea έχει επιδείξει ισχυρή δέσμευση στα αποτελέσματα, τη συνεχή καινοτομία και μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που συνέβαλε στην επιτυχία τόσο της ομάδας όσο και του οργανισμού. Στον προηγούμενο ρόλο της ως Επικεφαλής του COPs Digital & AI Transformation στη Vodafone Ρουμανίας, η Iulia ηγήθηκε του ψηφιακού μετασχηματισμού, προώθησε λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και βελτιστοποίησε τη λειτουργική αποτελεσματικότητα προς όφελος της εμπειρίας πελάτη.

Ο Petr Brunclík φέρνει ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας τόσο από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών όσο και από τον τραπεζικό τομέα, όπου έχει ηγηθεί ομάδων πληροφορικής καθώς και επιχειρηματικών λειτουργιών στην εξυπηρέτηση πελατών, το back office και τις πωλήσεις. Η καριέρα του εκτείνεται σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών οι Τσεχία, ΗΠΑ, Φιλιππίνες και Σλοβενία, δίνοντάς του μια πραγματικά διεθνή προοπτική. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως CIO στη Vodafone Τσεχίας, η ηγεσία του Petr ήταν καθοριστική για τη συνεχή αύξηση των παραδοθέντων έργων, τον μετασχηματισμό του cloud και τις βελτιωμένες δυνατότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Ο Petr αντικαθιστά τον Μένο Οκανταρίδη, ο οποίος εντάχθηκε στη Vodafone το 2017 ως IT Delivery Manager και προήχθη στο ρόλο του Digital Engineering Tribe Lead το 2018, αναλαμβάνοντας το ρόλο του IT Director το 2021. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε σημαντικά σε κρίσιμα έργα. Η θητεία του ως Διευθυντή Πληροφορική χαρακτηρίστηκε από την ενδελεχή επένδυση σε ανθρώπους, μέσω της απόκτησης νέου ταλέντου, της αναβάθμισης δεξιοτήτων και της επανεκπαίδευσης ολόκληρου του οργανισμού πληροφορικής.

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