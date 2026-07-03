Attica πολυκαταστήματα: Ποια στελέχη αγόρασαν μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Attica πολυκαταστήματα, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν σχετικών γνωστοποιήσεων που έλαβε, τα κατωτέρω πρόσωπα, τα οποία είτε ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία είτε έχουν στενούς δεσμούς με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, απέκτησαν στις 01.07.2026 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας μετά δικαιώματος ψήφου.

Οι εν λόγω μετοχές πιστώθηκαν στους λογαριασμούς αξιογράφων ως άνω προσώπων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, κυριότητας της KYMORA LIMITED, καθώς και της Παράλληλης Διάθεσης μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, επίσης κυριότητας της KYMORA LIMITED.

1. Ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε συνολικά 28.594 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, έναντι συνολικού τιμήματος €91.500,80, ήτοι €3,20 ανά μετοχή.

2. Ο κ. Ιωάννης Αρτινός, Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε συνολικά 40.953 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, έναντι συνολικού τιμήματος €131.049,60, ήτοι €3,20 ανά μετοχή.

3. Ο κ. Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε συνολικά 163.836 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, έναντι συνολικού τιμήματος €524.275,20, ήτοι €3,20 ανά μετοχή.

4. Ο κ. Διονύσιος Δουλαβέρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε συνολικά 88.208 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, έναντι συνολικού τιμήματος €282.265,60, ήτοι €3,20 ανά μετοχή.

5. Η κ. Αρετή Τσεκούρα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε συνολικά 12.500 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, έναντι συνολικού τιμήματος €40.000,00, ήτοι €3,20 ανά μετοχή, ενώ ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με την κ. Αρετή Τσεκούρα, απέκτησε συνολικά 19.800 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, έναντι συνολικού τιμήματος €63.360,00, ήτοι €3,20 ανά μετοχή.

6. Η κ. Γλυκερία Τσέρνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε συνολικά 12.500 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, έναντι συνολικού τιμήματος €40.000,00, ήτοι €3,20 ανά μετοχή.

7. Ο κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με την κ. Ελένη Τζάκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε συνολικά 7.218 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, έναντι συνολικού τιμήματος €23.097,60, ήτοι €3,20 ανά μετοχή.

8. Η κ. Florence Rollet, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε συνολικά 28.594 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, έναντι συνολικού τιμήματος €91.500,80, ήτοι €3,20 ανά μετοχή.

9. O κ. Paolo De Cesare, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέκτησε συνολικά 46.875 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, έναντι συνολικού τιμήματος €150.000,00, ήτοι €3,20 ανά μετοχή.