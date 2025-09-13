Family Weekend: 10 προτάσεις δημιουργικής διασκέδασης με τα παιδιά

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 13-14 Σεπτεμβρίου, έχεις πολλές και ενδιαφέρουσες επιλογές για οικογενειακή διασκέδαση στην πόλη, από βόλτες μέχρι θέατρο και κινηματογράφο.

Θέατρο “Φεστιβάλ στο Πι και Φι” για παιδιά στο Παλαιο Φάληρο

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου υποδέχεται τον Σεπτέμβρη με έναν νέο θεσμό αφιερωμένο στα παιδιά. Το «Φεστιβάλ στο Πι Και Φι» είναι ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ γεμάτο μουσική, χρώματα, φαντασία και δημιουργία. Μέχρι αυτό το ΣΚ, τα παιδιά και οι γονείς ,θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν στα εικαστικά εργαστήρια, συμμετέχουν σε θεατρικά παιχνίδια, ακούσουν και αφηγηθούν παραμύθια, τραγουδήσουν, χορέψουν και αυτοσχεδιάσουν, παίξουν ελεύθερα σε έναν κόσμο έκφρασης και χαράς. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 13/9 έρχονται “Οι Σουσουράδες” – Ομάδα αφήγησης στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, Αεροπόρων 21, ενώ την Κυριακή 14/9 θα δούμε τα “Οικολογήματα” – ομάδα Κοκού-Μουκλό στο 8ο Δημοτικό Σχολείο, Τερψιθέας 35, Καμινέλλα.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 20:00

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