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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στη Βρετανία μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ
Ειδήσεις
08:59 - 20 Αυγ 2026

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στη Βρετανία μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τη βασιλική οικογένεια πριν από έξι χρόνια εν μέσω έντονης οικογενειακής διαμάχης, επιστρέφουν από την Καλιφόρνια στη Βρετανία.

Σύμφωνα με το BBC και άλλα βρετανικά μέσα, ο Χάρι και η Μέγκαν δημιουργούν μια ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, η οποία δεν θα αποτελεί βασιλική κατοικία. Τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι, 7 ετών, και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 5 ετών, έχουν εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Η οικογένεια αναμένεται να διατηρήσει το σπίτι της στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, καθώς και ένα εξοχικό ακίνητο στην Πορτογαλία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επιστροφή ενδέχεται να μην είναι μόνιμη.

Η μετακόμιση επίσης δεν σημαίνει απαραίτητα πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων με τη βασιλική οικογένεια, ιδιαίτερα μεταξύ του Χάρι και του μεγαλύτερου αδελφού του, Ουίλιαμ, πρίγκιπα της Ουαλίας, με τον οποίο οι σχέσεις τους φέρεται να παραμένουν ψυχρές.

Ο Χάρι είχε δηλώσει ότι δεν αισθανόταν ασφαλής να επιστρέψει με την οικογένειά του στη Βρετανία χωρίς προστασία ασφαλείας και είχε εμπλακεί σε μια δικαστική διαμάχη σχετικά με το επίπεδο της επίσημης αστυνομικής προστασίας που θα παρείχε η Βρετανία στην οικογένειά του. Τελικά, έχασε τη δικαστική υπόθεση.

Την Τετάρτη δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι η μετακόμιση θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε αλλαγή στα μέτρα ασφαλείας.

Ο Χάρι και η οικογένειά του πέρασαν χρόνο με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο Γ΄, τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης που περιλάμβανε και τη βασίλισσα Καμίλα στο Χάιγκροουβ, στο Γκλόστερσιρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η πρώτη φορά που ο βασιλιάς είδε από κοντά τα εγγόνια του εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Παρατηρητές των βασιλικών εξελίξεων περιέγραψαν στη συνέχεια τον Χάρι ως «αναζωογονημένο» και «γεμάτο ενέργεια» από την επανένωση.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Χάρι και ο Κάρολος συναντήθηκαν για τσάι για πρώτη φορά, αφού ο πρίγκιπας είχε δηλώσει ότι ο πατέρας του δεν του μιλούσε.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα επιστρέψουν στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν είχαν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την αναφερόμενη μετακόμιση μέχρι την Τετάρτη, ενώ εκπρόσωπος των Ανακτόρων δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ούτε ο Χάρι ούτε η Μέγκαν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τα σχέδια. Τα δημοσιεύματα για την επιστροφή τους βασίζονται σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές που βρίσκονται κοντά στην οικογένεια και τη μοναρχία, όπως συμβαίνει συχνά με τις εξελίξεις που αφορούν τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Βρετανός κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των ζητημάτων που αφορούν τις οικογενειακές σχέσεις της βασιλικής οικογένειας, δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι η επιστροφή του Χάρι φαίνεται «πιθανή», αλλά ότι παραμένει «ουσιαστικά οικογενειακή υπόθεση».

Την είδηση μετέδωσε πρώτο το βράδυ της Τετάρτης το Daily Telegraph.

Ο Κάρολος ενημερώθηκε για το σχέδιο την Κυριακή και, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το BBC, «χαιρετίζει την ευκαιρία να βλέπει περισσότερα μέλη της οικογένειας του Σάσεξ σε ιδιωτικό και προσωπικό επίπεδο». Το BBC ανέφερε επίσης ότι ο Ουίλιαμ και η Κάθριν, πριγκίπισσα της Ουαλίας, ενημερώθηκαν για τη μετακόμιση.

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