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Δήμος Αθηναίων: Ανοίγουν οι εγγραφές παιδιών με voucher ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Αυτοδιοίκηση
12:37 - 20 Αυγ 2026

Δήμος Αθηναίων: Ανοίγουν οι εγγραφές παιδιών με voucher ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Reporter.gr Newsroom
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Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι voucher ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (ΔΒΑ).

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων παιδιών, οι οποίοι είναι κάτοχοι voucher ΕΣΠΑ, μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να επιλέξουν τον Βρεφονηπιακό Σταθμό που τους εξυπηρετεί ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

  • Βρέφη, ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών, που έχουν γεννηθεί από 01/04/2024 έως 31/03/2026.
  • Προνήπια, ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, που έχουν γεννηθεί από 01/01/2023 έως 31/03/2024.
Η διαδικασία εγγραφής
Για την υπογραφή της σύμβασης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Ρόδου 181, Σεπόλια, αποκλειστικά κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού.

Τα ραντεβού προγραμματίζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://rantevou.dbda.gr/

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών ραντεβού για τους δικαιούχους voucher θα πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών, με την έναρξη υπογραφής των συμβάσεων να έχει οριστεί για την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.

Σημειώνεται ότι τη σύμβαση μπορεί να υπογράψει αποκλειστικά ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού, το όνομα του οποίου αναγράφεται στο voucher.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών στα τηλέφωνα: 210 5102481, 210 5102482, 210 5102483, 210 5102484, 210 5102485, 210 5102496
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