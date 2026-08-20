Δήμος Αθηναίων: Ανοίγουν οι εγγραφές παιδιών με voucher ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι voucher ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (ΔΒΑ).

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων παιδιών, οι οποίοι είναι κάτοχοι voucher ΕΣΠΑ, μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να επιλέξουν τον Βρεφονηπιακό Σταθμό που τους εξυπηρετεί ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων.



Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

Βρέφη , ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών, που έχουν γεννηθεί από 01/04/2024 έως 31/03/2026 .

, ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών, που έχουν γεννηθεί από . Προνήπια, ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, που έχουν γεννηθεί από 01/01/2023 έως 31/03/2024.

Η διαδικασία εγγραφής

