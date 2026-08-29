Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσή η Τελτσίδου στo τζούντο

Η Ελισάβετ Τελτσίδου συνέχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σπουδαία παράδοση που έχει δημιουργήσει η Ελλάδα στο τζούντο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα και ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία των -70 κιλών.

Η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο βελτίωσε έτσι την επίδοσή της σε σχέση με τους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν, όπου είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Στον Τάραντα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε μέχρι την κορυφή, πανηγυρίζοντας το δεύτερο και σημαντικότερο μετάλλιό της στη διοργάνωση.

Παράλληλα, η επιτυχία της χάρισε στην Ελλάδα το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο τζούντο σε Μεσογειακούς Αγώνες, μετά τις σπουδαίες διακρίσεις του Ηλία Ηλιάδη το 2005 στην Αλμερία και το 2009 στην Πεσκάρα, καθώς και της Ιουλιέτας Μπουκουβάλα το 2009 στην Πεσκάρα.

Πρόκειται, παράλληλα, για το 19ο μετάλλιο συνολικά για τα ελληνικά χρώματα στο τζούντο από το 1983 έως σήμερα.

Η Τελτσίδου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον Τάραντα, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

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Στον τελικό βρέθηκε αντιμέτωπη με τη 18χρονη Αλεξάντρα Άντριτς από τη Σερβία και κατάφερε να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στη διοργάνωση. Ένα Waza-ari ήταν αρκετό για να της χαρίσει τη νίκη και μαζί το χρυσό μετάλλιο.

Νωρίτερα, στον ημιτελικό, η Ελληνίδα τζουντόκα είχε επικρατήσει με Waza-ari της 22χρονης Σλοβένας Νίκα Κόρεν, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον τελικό.

Στον πρώτο της αγώνα, η Τελτσίδου είχε αντιμετωπίσει τη 24χρονη Λάρα Σβιέτκο από την Κροατία, την οποία εξουδετέρωσε με ippon μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε μια γρήγορη και επιβλητική πρόκριση, διατηρώντας παράλληλα δυνάμεις για τη συνέχεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο αθλήτριες που αντιμετώπισε η Τελτσίδου πριν από τον τελικό, η Σβιέτκο και η Κόρεν, ολοκλήρωσαν τελικά τη διοργάνωση με τα δύο χάλκινα μετάλλια, ενώ η Άντριτς κατέκτησε το ασημένιο.

Την προσπάθεια της Ελισάβετ Τελτσίδου παρακολούθησε από κοντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των αγώνων έσπευσε να τη συγχαρεί για τη σημαντική επιτυχία της.

Στην 7η θέση Μωλυνέλης και Παπανικολάου

Εκτός από το χρυσό μετάλλιο της Τελτσίδου, η ελληνική αποστολή στο τζούντο είχε ακόμη δύο αξιόλογες παρουσίες στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα.

Ο Θανάσης Μωλυνέλης, στην κατηγορία των -100 κιλών, και ο Παναγιώτης Παπανικολάου, στα +100 κιλά, κατέλαβαν την 7η θέση στις κατηγορίες τους.

Ο Μωλυνέλης ξεκίνησε με νίκη απέναντι στον Παβλόφσκι από τη Βόρεια Μακεδονία. Στη συνέχεια, όμως, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια του Σέρβου Μπουλάγια και του Βόσνιου Ζεκάι, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στην έβδομη θέση.

Ανάλογη ήταν η πορεία και του Παπανικολάου στην κατηγορία των +100 κιλών. Ο Έλληνας αθλητής επικράτησε αρχικά του Μονεγάσκου Μαρβίν Γκαντό, όμως στη συνέχεια ηττήθηκε από τον Τούρκο Τατάρογλου και τον Σέρβο Βράτσαρ, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στη διοργάνωση στην έβδομη θέση.