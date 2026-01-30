ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φρένο στο ράλι του χρυσού με πτώση 4% - Μικτά πρόσημα στην Ασία
Χρηματιστήρια
09:22 - 30 Ιαν 2026

Φρένο στο ράλι του χρυσού με πτώση 4% - Μικτά πρόσημα στην Ασία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού μειώθηκαν την Παρασκευή, αφού έφτασαν σε ιστορικά υψηλά μια ημέρα νωρίτερα.

Οι τιμές spot του χρυσού μειώθηκαν πάνω από 4% στα 5.156,64 δολάρια ανά ουγγιά. Το κίτρινο μέταλλο παρέμεινε περίπου 20% υψηλότερα από την αρχή του έτους.

«Μια διόρθωση πίσω στα 5.000 δολάρια με κάποια ενοποίηση γύρω από αυτήν την τιμή θα ήταν ένα φυσιολογικό μοτίβο σε μια ανοδική αγορά», δήλωσε στο CNBC ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research. «Η έκπληξη είναι ότι μειώθηκε από τα 3.000 δολάρια στα 5.500 δολάρια χωρίς καμία σημαντική διόρθωση... Μέχρι στιγμής, αυτό ήταν περισσότερο μια κατάρρευση παρά μια παραδοσιακή ανοδική αγορά στα πολύτιμα μέταλλα».

Οι τιμές του ασημιού μειώθηκαν πάνω από 5% στα 110,26 δολάρια ανά ουγγιά. Από την αρχή του έτους, η τιμή του λευκού μετάλλου εξακολουθεί να είναι 53% υψηλότερη.

Εν τω μεταξύ, οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού διαπραγματεύτηκαν μεικτά μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ανακοινώσει την επιλογή του για τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την Παρασκευή.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,23%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,99%. Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,25% και ο Topix κατά 0,58%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 0,23%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,71%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας υποχώρησε κατά 0,51%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρευνα – καμπανάκι: Το 74% των γονέων θα έφευγε από τη δουλειά του αν καταργούνταν η υβριδική εργασία
Εργασιακά

Έρευνα – καμπανάκι: Το 74% των γονέων θα έφευγε από τη δουλειά του αν καταργούνταν η υβριδική εργασία

Εγκατάλειψη ναυτικών 2025: Ρεκόρ περιστατικών με έντονη παρουσία του «σκιώδους στόλου» σε tankers και LPG
Ναυτιλία

Εγκατάλειψη ναυτικών 2025: Ρεκόρ περιστατικών με έντονη παρουσία του «σκιώδους στόλου» σε tankers και LPG

Η Microsoft πλήγωσε τη Wall Street - Μεγάλες απώλειες στα crypto
Χρηματιστήρια

Η Microsoft πλήγωσε τη Wall Street - Μεγάλες απώλειες στα crypto

Τραμπ στο υπουργικό: Κλείνει τα μάτια… όχι για ύπνο, αλλά από βαρεμάρα
Ειδήσεις

Τραμπ στο υπουργικό: Κλείνει τα μάτια… όχι για ύπνο, αλλά από βαρεμάρα

Μυτιληναίος: Νέο πλήγμα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία από το ισχυρό ευρώ
Επιχειρήσεις

Μυτιληναίος: Νέο πλήγμα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία από το ισχυρό ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
12/08/2026 - 10:09

ΧΑ: Ανοικτή σε όλα τα σενάρια η πορεία του ΓΔ με το βλέμμα στις ανακοινώσεις του MSCI

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 09:57

Ασία: Άνοδος στη Νότια Κορέα με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12/08/2026 - 09:54

Οι «καμένες» υποσχέσεις για υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού

Ειδήσεις
12/08/2026 - 09:39

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση μισθών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 09:09

«Απλώς κάνω ό,τι μου λένε» λέει ο Τραμπ μετά την αποκάλυψη για μυστική αλλαγή αεροσκάφους στην Τουρκία

Αναλύσεις
12/08/2026 - 08:45

Goldman Sachs: Νέα αναβάθμιση για τη HELLENiQ ENERGY – Οι προβλέψεις για τη χρηματιστηριακή πορεία

Οικονομία
12/08/2026 - 08:31

Με τον αραμπά τρέχει η ρύθμιση των 72 δόσεων - Προβληματισμός στο οικονομικό επιτελείο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 07:59

Οι αντιδράσεις κατά των data centers στις ΗΠΑ κλιμακώνονται

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 07:51

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Τεχνολογία
12/08/2026 - 07:47

Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το μανιφέστο του Ζάγκερμπεγκ σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
11/08/2026 - 23:40

Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 23:00

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα «φρέναρε» τη Wall Street – Ισχυρές πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο

Οικονομία
11/08/2026 - 22:30

ΑΑΔΕ: Άνοιξε το σύστημα υποβολής μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 22:00

«Δεν θα ορίσετε εσείς ποια είμαι»: Η απάντηση της 16χρονης Λίσα Ιτόγια στις ρατσιστικές επιθέσεις

Υγεία
11/08/2026 - 21:30

Ειδική άδεια μητρότητας 9 μηνών: Οι νέες δικαιούχοι – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
11/08/2026 - 21:00

Τελεσίγραφο Ιράν στις ΗΠΑ: «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να αποδεχθείτε τους όρους μας»

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 20:32

Σε τροχιά ιστορικών υψηλών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 20:00

Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό: Ποια νησιά μπαίνουν σε αυστηρότερο πλαίσιο

Τεχνολογία
11/08/2026 - 19:30

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Magazino
11/08/2026 - 19:00

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Τεχνολογία
11/08/2026 - 18:40

Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ