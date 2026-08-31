Από 1 έως 11/9 αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές του υπουργείου Παιδείας

Οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής-εγγραφής στις ΣΑΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘΑ, επιλέγοντας μέχρι τρεις ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανοικτή θα είναι από αύριο, Τρίτη, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιλογής-εγγραφής καταρτιζόμενων στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) για το εκπαιδευτικό έτος 2026-27.

Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από αύριο, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026 (ώρα 13:00) μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 (ώρα 15:00).

Αναλυτικότερα, οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής-εγγραφής στις ΣΑΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘΑ, επιλέγοντας μέχρι τρεις ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν.

Μαζί με την αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από το σύστημα για την ταυτοποίηση και την ορθή μοριοδότησή τους. Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στην ειδικότητα και τη ΣΑΕΚ επιτυχίας τους χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία εγγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι η φοίτηση στις ΣΑΕΚ του υπουργείου Παιδείας παρέχεται δωρεάν.

Τέλος, σημειώνεται ότι στον παραπάνω σύνδεσμο είναι διαθέσιμες οδηγίες για την υποβολή της αίτησης καθώς και απαντήσεις σε «Συχνές Ερωτήσεις» για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Αιτήσεις για Άτομα με Αναπηρία

Η αίτηση για επιλογή στις ΣΑΕΚ για Άτομα με Αναπηρία υποβάλλεται στις αντίστοιχες ΣΑΕΚ από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. Κ5/149570/29-12-2023 (Β΄158/13-1-2024) απόφαση του γενικού γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Οι ειδικότητες των ΣΑΕΚ του ΥΠΑΙΘΑ οι οποίες θα παρέχονται το επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2026 - 2027 είναι διαθέσιμες σε αυτό τον σύνδεσμο, ή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Χάρτης ΣΑΕΚ».

Εγγραφή Αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων

Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ, έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στο Γ' εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν ειδικότητες των ΣΑΕΚ.

Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑΛ υποβάλλεται αποκλειστικά στις ΣΑΕΚ από 1/9/2026 έως 30/9/2026.

Οι πτυχιούχοι των ΕΠΑΛ μπορούν να ενημερώνονται για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Γ΄ εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2026 - 2027 στις ΣΑΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στον σχετικό σύνδεσμο.