Η τιμή του χρυσού στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο - Οι δύο βασικοί λόγοι

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο στο υψηλότερο επίπεδό του από τα τέλη Ιουνίου την Τετάρτη, καθώς τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ αποδείχθηκαν ασθενέστερα των προσδοκιών, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot έφτασε έως και τα 4.295 δολάρια ανά ουγγιά, πριν περιορίσει τα κέρδη της και διαμορφωθεί γύρω στα 4.268 δολάρια ανά ουγγιά την Πέμπτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) διαπραγματεύονταν τελευταία στα 4.329 δολάρια ανά ουγγιά.

Το πολύτιμο μέταλλο καταγράφει την τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίασή του και κινείται κοντά σε υψηλό επτά εβδομάδων, καθώς ορισμένοι από τους παράγοντες που πίεζαν την αγορά από την έναρξη του πολέμου φαίνεται να υποχωρούν.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα επιβραδύνθηκε αισθητά τον Ιούλιο, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της απασχόλησης να προέρχεται από τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP.

Η ασθενέστερη έκθεση της ADP μειώνει την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που θεωρείται ευνοϊκή για τον χρυσό, ο οποίος δεν αποφέρει τόκο.

Την ίδια στιγμή, η κοινή παρέμβαση των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας για τη στήριξη του γεν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας συνέβαλε σε μια ελαφρώς ασθενέστερη πορεία του δολαρίου. Εκτιμάται ότι το Τόκιο πούλησε σχεδόν 60 δισ. δολάρια σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα (Treasuries) για να ενισχύσει το νόμισμά του, ενώ οι αγορές γεν από τις ΗΠΑ φέρεται να χρηματοδοτήθηκαν μέσω πωλήσεων ευρώ.

Ο δείκτης του δολαρίου (Dollar Index), ο οποίος μετρά την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού βασικών νομισμάτων, κινείται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι εβδομάδων, γύρω στις 99,78 μονάδες. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, ο χρυσός κινήθηκε αντίστροφα τόσο με τις τιμές του πετρελαίου όσο και με το δολάριο.

Ένας ακόμη παράγοντας που στηρίζει την άνοδο της τιμής του χρυσού είναι η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς εντείνονται οι προσπάθειες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Την Τετάρτη, το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν για την επαναλειτουργία της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, εξέλιξη που έγινε δεκτή θετικά από τις αγορές.

Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, η τιμή του χρυσού εξακολουθεί να βρίσκεται περισσότερο από 20% χαμηλότερα από το υψηλό των 5.589 δολαρίων ανά ουγγιά που είχε καταγραφεί στα τέλη Ιανουαρίου. Το πολύτιμο μέταλλο έχει διανύσει ένα δύσκολο εξάμηνο, παραμένοντας αισθητά κάτω από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, έπειτα από ένα εντυπωσιακό ανοδικό ράλι που συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 και πέρα από αυτό.