Αντετοκούνμπο: Είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου - Επιτέλους τα κατάφερα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δάκρυσε μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Στη συνέχεια εμφανώς συγκινημένος δήλωσε πως το μετάλλιο με την Εθνική αποτελεί το μεγαλύτερο κατόρθωμα της ζωής του!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη FIBA αμέσως μετά τη λήξη του μικρού τελικού:

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργάνωσεις με την Εθνική Ομάδα.Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της καριέρας μου. Το να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνεις σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο. Είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος. Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».