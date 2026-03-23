Έχει μειωθεί κατά 30% η κίνηση των αυτοκινήτων, λένε οι πρατηριούχοι

Ο πρώην πρόεδρος της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων καυσίμων Ελλάδας, κ. Γιώργος Ασμάτογλου, θεωρεί πως η άνοδος της τιμής των καυσίμων είναι ήδη ορατή στην αγορά και η κίνηση έχει πέσει αισθητά.

«Έχει μειωθεί κατά 30% η κίνηση των αυτοκινήτων», είπε στα Παραπολιτικά και πρόσθεσε:

«Έχουν περιοριστεί οι κινήσεις για αυτό έχουμε και το πρόβλημα με την νησιωτική Ελλάδα γιατί η νησιωτική Ελλάδα και οι απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδος οι καταναλώσεις τους είναι πολύ μικρές και έχουν πρόβλημα με το πλαφόν και για αυτό εξήγγειλαν οι βενζινοπώλες στις Κυκλάδες ότι θα κλείσουν τα μαγαζιά τους. Δεν είναι θέμα απεργίας, δεν τους συμφέρει να δουλέψουνε. Το ύψος του πλαφόν είναι να κρατηθούν μόνο τα μαγαζιά των μεγάλων αστικών κέντρων, με τις αυξήσεις αυτές που υπάρχουν δεν υπάρχει δυνατότητα να δουλέψουν με αυτά τα περιθώρια κέρδους τα μαγαζιά της περιφέρειας».

Σχετικά με το τι προτείνουν οι πρατηριούχοι, ο κ. Ασμάτογλου είπε: «Η μια λύση είναι να μπει στο κέρδος των διυλιστηρίων ένας περιορισμός γιατί υπάρχει υπερκέρδος. Αν περιοριστεί 15 λεπτά και περιοριστεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αλλά 15 λεπτά που υπάρχει το περιθώριο αμέσως θα προκύψουν 30 λεπτά αμέσως θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει τουλάχιστον δέκα μέρες τώρα».