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Αρνητική εκκίνηση για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2026
Οικονομία
11:53 - 23 Μαρ 2026

Αρνητική εκκίνηση για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Τον Ιανουάριο του 2026, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ τα ισοζύγια αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκαν.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Ιανουάριο του 2026, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους 1,3 δισεκ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκε.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη αυτή των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10,6% (5,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 7,5% (3,6% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση 4,5% (6,4% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,0% (5,7% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 33,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 58,4%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, αντανακλώντας σχεδόν εξ ολοκλήρου τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων συρρικνώθηκε έναντι του Ιανουαρίου του 2025, ως αποτέλεσμα της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιανουάριο του 2026, το ισοζύγιο κεφαλαίων σημείωσε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, και διαμορφώθηκε σε 156,2 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την καταγραφή καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Ιανουάριο του 2026, το πλεόνασμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε κατά 2,5 δισεκ. ευρώ και μετατράπηκε σε έλλειμμα 1,4 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιανουάριο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 496,4 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν ροές ύψους 2,2 δισεκ. ευρώ, περιλαμβανομένης της αύξησης της συμμετοχής της UniCredit S.p.A. στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank A.E.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά τη μείωση κατά 985,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε σε κάποιο βαθμό από την άνοδο κατά 312,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην άνοδο κατά 4,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 1,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων κατοίκων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της ανόδου κατά 613 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 357,0 εκατ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 155,2 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως τη μείωση κατά 3,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, τη μείωση κατά 432,0 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε κάποιο βαθμό από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 357,0 εκατ. ευρώ).

Στο τέλος Ιανουαρίου του 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 22,5 δισεκ. ευρώ, έναντι 15,3 δισεκ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου του 2025.

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