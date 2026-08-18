ifo/EconPol: Η χαμηλή τιμή του άνθρακα επιβραδύνει τις φιλικές προς το κλίμα επενδύσεις

Με μια χαμηλή τιμή άνθρακα, περίπου 50 ευρώ ανά μετρικό τόνο, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, κατά μέσο όρο, απορρίπτουν το επενδυτικό σχέδιο πράσινης ανάπτυξης. Εάν η αναμενόμενη τιμή του άνθρακα αυξηθεί στα 175 ευρώ, η απόφαση στρέφεται σαφώς υπέρ της φιλικής προς το κλίμα επένδυσης. «Επί του παρόντος, οι τιμές στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών κυμαίνονται περίπου μεταξύ 70 και 90 ευρώ, δηλαδή κοντά στο όριο στο οποίο μια μέση βιομηχανική επιχείρηση στη Γερμανία αρχίζει να επενδύει σε μέτρα φιλικά προς το κλίμα. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων πιθανότατα εξακολουθεί να διστάζει», αναφέρει ο ερευνητής του ifo Gerome Wolf.

Εκτός από το επίπεδο της τιμής του άνθρακα, σημαντικό ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων διαδραματίζουν και οι διακυμάνσεις των τιμών. «Η τιμή του CO₂ είναι αποτελεσματική μόνο εφόσον δεν υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές. Μόλις οι επιχειρήσεις αναμένουν μεγάλο εύρος διακυμάνσεων, περιμένουν και αποφεύγουν να επενδύσουν, ακόμη και όταν η μέση τιμή είναι υψηλή», αναφέρει ο Matti Liski, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Aalto. Εάν το εύρος των διακυμάνσεων αυξηθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα, η τιμή του άνθρακα θα πρέπει να αυξηθεί κατά περίπου 1,40 ευρώ, ώστε να παραμείνει σταθερή η πιθανότητα πραγματοποίησης της επένδυσης.

Ένα αξιόπιστο πολιτικό πλαίσιο είναι κρίσιμο για τις επενδυτικές αποφάσεις. Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις που θεωρούν αξιόπιστη την πολιτική κατεύθυνση όσον αφορά την προστασία του κλίματος εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διάθεση να επενδύσουν σε έργα φιλικά προς το κλίμα σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που έχουν μικρή εμπιστοσύνη στη συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση.

Η έρευνα βασίζεται στον κύκλο του ifo Business Survey του Φεβρουαρίου 2026 και περιλαμβάνει 830 μεταποιητικές επιχειρήσεις με τουλάχιστον 25 εργαζομένους. Σε κάθε επιχείρηση παρουσιάστηκαν πέντε υποθετικά επενδυτικά σενάρια για ένα έργο πράσινης επένδυσης, το οποίο μειώνει τις εκπομπές άνθρακα και εξοικονομεί ενέργεια. Τα σενάρια διέφεραν ως προς το επίπεδο της τιμής του άνθρακα — από 50 έως 200 ευρώ ανά μετρικό τόνο — καθώς και ως προς το εύρος μέσα στο οποίο θα μπορούσε να μεταβάλλεται η τιμή αυτή — από ±0% έως ±100%.