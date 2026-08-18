«Για πολλές επιχειρήσεις, η προβλεψιμότητα των τιμών του άνθρακα καθορίζει το κατά πόσο, για παράδειγμα, αξίζει να επενδύσουν σε μια νέα, φιλική προς το κλίμα εγκατάσταση», αναφέρει ο ερευνητής του ifo Mathias Dolls. «Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα επενδύουν μόνο όταν η τιμή παραμένει σταθερά πάνω από τα 90 ευρώ ανά μετρικό τόνο CO₂. Όταν οι διακυμάνσεις των τιμών είναι πολύ μεγάλες, οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν».
12:27 - 18 Αυγ 2026
ifo/EconPol: Η χαμηλή τιμή του άνθρακα επιβραδύνει τις φιλικές προς το κλίμα επενδύσεις
Οι γερμανικές μεταποιητικές επιχειρήσεις θα επένδυαν περισσότερο σε τεχνολογίες φιλικές προς το κλίμα, εάν η τιμή του άνθρακα ήταν υψηλότερη και, ταυτόχρονα, πιο προβλέψιμη. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα του ifo.