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ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go: Μια πιλοτική κίνηση στο έτοιμο φαγητό
ΕΜΠΟΡΙΟ
11:45 - 23 Μαρ 2026

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go: Μια πιλοτική κίνηση στο έτοιμο φαγητό

Γιώργος Αλεξάκης
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Ξεκινά από τις 26/3 μια νέα πρωτοβουλία η Σκλαβενίτης στην αγορά έτοιμου φαγητού. Με βάση πηγές της εταρείας ένα καινοτόμο μοντέλο καταστημάτων προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, με την ονομασία «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go» ξεκινά στο Σύνταγμα, η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία, στα καταστήματα αυτού του νέου concept, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία έτοιμων γευμάτων, σαλατών, σάντουιτς, παγωτών και επιδορπίων, όλα σε ατομικές συσκευασίες, με έμφαση στην ποιότητα και σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Τα καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go» θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο το ωράριο θα είναι από τις 08:00 έως τις 20:00.

Όπως αναφέρεται, με βασική προτεραιότητα τη συνεχή αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών, η νέα αυτή κίνηση επιβεβαιώνει τη στρατηγική κατεύθυνση της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ να επενδύσει δυναμικά στον τομέα των έτοιμων γευμάτων, έναν τομέα που αποτελεί τα τελευταία χρόνια σημαντικό πυλώνα ανάπτυξής της.

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