Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

Το φετινό El Niño, που αναμένεται να καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, δεν θα κάνει απλώς πιο έντονα τα μοτίβα ζέστης, ακραίων βροχοπτώσεων και ξηρασίας σε όλο τον κόσμο, αλλά επιπλέον θα δώσει στον πλανήτη μια πρόγευση του τέλους της δεκαετίας του 2030.

Αυτό συμβαίνει, όπως διαβάζουμε στη Washington Post, επειδή το συγκεκριμένο El Niño θα λειτουργήσει σαν μια «κλιματική χρονομηχανή», ωθώντας προσωρινά τις παγκόσμιες θερμοκρασίες σε επίπεδα που, υπό κανονικές συνθήκες, ίσως δεν θα βιώναμε για άλλη μία περίπου δεκαετία.

Σύμφωνα με ανάλυση του κλιματικού επιστήμονα Zeke Hausfather, υπάρχει περίπου 95% πιθανότητα το 2027 να γίνει το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2024. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο συνδυασμός του El Niño και της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες περίπου 1,76°C (3,17°F) πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Ο Hausfather, ο οποίος μελετά και αναλύει το κλίμα για τις Stripe, Carbon Brief και Berkeley Earth, χαρακτήρισε αυτή την τιμή «εντυπωσιακή». Θα ήταν τόσο πολύ πάνω από την τάση θέρμανσης της τελευταίας δεκαετίας, ώστε θα μπορούσε να φέρει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες σε επίπεδα που, βάσει αυτής της τάσης, δεν θα αναμένονταν διαφορετικά πριν από περίπου το 2037.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει πόσο τρελό θα είναι το δεύτερο μισό του 2026 και το 2027 όσον αφορά τις παγκόσμιες θερμοκρασίες — λόγω ενός El Niño που θα σπάσει κάθε ρεκόρ», έγραψε ο Hausfather στο X.

Ο Jim Hansen, διευθυντής του Program on Climate Science, Awareness and Solutions στο Πανεπιστήμιο Columbia, δήλωσε ότι αναμένει το 2026 να γίνει το θερμότερο έτος, αλλά να διατηρήσει αυτόν τον τίτλο μόνο μέχρι το 2027, όταν και αναμένεται να ξεπεραστεί.

Υπάρχει πολύ ισχυρότερη ένδειξη για θερμοκρασίες-ρεκόρ το 2027, επειδή η αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα που προκαλείται από το El Niño καθυστερεί ελαφρώς σε σχέση με την αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών.

Μια παγκόσμια θερμοκρασία 1,76°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα το 2027 θα ήταν περίπου 0,29°C υψηλότερη από εκείνη που αναμένεται με βάση την τάση θέρμανσης της τελευταίας δεκαετίας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Hausfather για τη θερμοκρασία του επόμενου έτους, το μεσαίο 50% των προβλέψεων κυμαίνεται από 1,67°C έως 1,85°C πάνω από τον προβιομηχανικό μέσο όρο.

Στο υψηλότερο άκρο αυτού του εύρους, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες το 2027 θα έκαναν ένα άλμα περίπου 13 χρόνια μπροστά από την πρόσφατη τάση θέρμανσης, φτάνοντας σε επίπεδα που διαφορετικά θα μπορούσαν να θεωρούνται τυπικά γύρω στο 2040. Το χαμηλότερο άκρο θα αντιστοιχούσε σε ένα «άλμα» περίπου 7 ετών, φτάνοντας σε επίπεδα γύρω στο 2034.

Ο Hausfather δήλωσε ότι το συγκεκριμένο El Niño συμβαίνει πάνω από μια «ισχυρή επιτάχυνση του ρυθμού θέρμανσης, που συνδέεται με τη συνεχιζόμενη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου».

Τόσο ο Hausfather όσο και ο Hansen ανέφεραν επίσης ότι η μείωση των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων — τα οποία ιστορικά αντιστάθμιζαν ένα μέρος της υπερθέρμανσης — συμβάλλει επίσης στην επιτάχυνση της θέρμανσης.

Παρότι ο Hausfather αναμένει ότι το 2028 θα είναι ψυχρότερο από το 2027, υπογράμμισε ότι «οι ανθρώπινες εκπομπές προσθέτουν στο κλιματικό σύστημα θερμότητα ισοδύναμη με ένα μόνιμο El Niño κάθε δεκαετία».

Η υγρασία θα αυξηθεί επίσης

Αυτές οι αυξήσεις της θερμοκρασίας θα έχουν συνέπειες και για τους υδρατμούς στην ατμόσφαιρα.

Επειδή η ικανότητα του αέρα να συγκρατεί υδρατμούς αυξάνεται περίπου 7% για κάθε 1°C, είναι πιθανό — αν όχι και πολύ πιθανό — το 2027 να σημειωθεί επίσης νέο παγκόσμιο ρεκόρ ατμοσφαιρικής υγρασίας, ξεπερνώντας το 2024.

Το 2025, η Post χαρτογράφησε τις ζώνες αυξανόμενης υγρασίας στον πλανήτη και έδειξε ότι συνδέονται στενά με την αυξανόμενη πιθανότητα ακραίων βροχοπτώσεων.

Ο ρόλος του El Niño

Κατά τη διάρκεια ενός El Niño, τεράστιες ποσότητες θερμότητας από τον ωκεανό στον δυτικό Ειρηνικό μετακινούνται προς τα ανατολικά, φτάνοντας τελικά στις δυτικές ακτές της Νότιας Αμερικής.

Η δραστηριότητα των καταιγίδων μετατοπίζεται μαζί με αυτή τη θερμότητα, μεταφέροντας θερμότητα από τον ωκεανό και διοχετεύοντάς την ψηλά στην ατμόσφαιρα.

Στη συνέχεια, οι άνεμοι και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αναδιανέμουν αυτή τη θερμότητα πέρα από τον τροπικό Ειρηνικό και σε ολόκληρο τον πλανήτη, αυξάνοντας τις παγκόσμιες θερμοκρασίες.

Γι’ αυτό τα ισχυρά επεισόδια El Niño συχνά εμφανίζονται στα μακροπρόθεσμα διαγράμματα των παγκόσμιων θερμοκρασιών σαν ένα ανοδικό σκαλοπάτι.

Όμως αυτό το El Niño δεν πρόκειται απλώς να είναι ισχυρό.

Ενισχυμένο από τη μακροπρόθεσμη τάση υπερθέρμανσης του πλανήτη, πιθανότατα θα ξεπεράσει κατά πολύ τα έξι ισχυρότερα El Niño που προηγήθηκαν, το 2015, το 1997, το 1982, το 1972, το 1888 και το 1877.

Το τελευταίο από αυτά, το El Niño του 1877, συνέβαλε σε μια παγκόσμια πείνα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του περίπου 3% έως 4% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Οι θερμοκρασίες των ωκεανών στον κεντρικό ισημερινό Ειρηνικό, όπου μετράται η ένταση του El Niño, έχουν ήδη καταρρίψει ρεκόρ για 75 συνεχόμενες ημέρες.

Και το σερί αυτό δεν αναμένεται να τελειώσει σύντομα.

Οι θερμοκρασίες στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό ενδέχεται να ξεπεράσουν κατά 4,0°C τον μέσο όρο (7,2°F) μέχρι τον Δεκέμβριο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά περισσότερο από 1°C.

Οι επιπτώσεις στον καιρό θα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

Όμως η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας θα ωθήσει ολόκληρο τον πλανήτη σε ένα θερμότερο μέλλον.