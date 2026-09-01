Αγροτικά προϊόντα: Ισχυρή άνοδος 5,6% τον Αύγουστο – Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η αγορά

Αποδυνάμωση δολαρίου, γεωπολιτική αβεβαιότητα και ισχυρή εταιρική κερδοφορία χαρακτηρίζουν τις διεθνείς αγορές τον Αύγουστο του 2026.

Σύμφωνα με ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς, το ασθενέστερο δολάριο ενίσχυσε την ελκυστικότητα των αναδυόμενων αγορών και των εμπορευμάτων, με τα πολύτιμα μέταλλα να διακρίνονται ιδιαίτερα, καθώς ο χρυσός επωφελήθηκε παράλληλα και από τη ζήτηση ασφαλούς καταφυγίου εν μέσω δημοσιονομικών ανησυχιών. Στις μετοχικές αγορές, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη τροφοδότησαν ανοδική δυναμική, ενώ στην αγορά ομολόγων οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και οι δημοσιονομικές ανησυχίες συγκράτησαν τις αποδόσεις σε υψηλά επίπεδα. Στον ενεργειακό κλάδο, η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αποτέλεσε τον βασικό ανοδικό καταλύτη της πετρελαϊκής τιμής, παρά τη μετέπειτα αποκλιμάκωσή τους.

Η θετική δυναμική των διεθνών κεφαλαιαγορών επηρέασε τον δείκτη αγροτικών εμπορευμάτων, με την πλειονότητα των επιμέρους προϊόντων να καταγράφει κέρδη. Εξαίρεση αποτέλεσαν το σιτάρι, η σόγια και τα βοοειδή, των οποίων οι τιμές υποχώρησαν υπό την πίεση των βελτιωμένων προοπτικών προσφοράς. Ωστόσο, το συνολικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο. Οι κλιματικοί κίνδυνοι δύνανται να αντισταθμίσουν τα οφέλη της αυξημένης παραγωγής, ενώ τα αποθέματα βασικών μαλακών εμπορευμάτων παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, το κόστος λιπασμάτων εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τη σειρά της, συνεχίζει να επισκιάζει τις προοπτικές του κλάδου, καθιστώντας την αγορά ευάλωτη σε δυσανάλογα έντονες ανοδικές πιέσεις, είτε από διαταραχές στην παραγωγή είτε στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Υπό αυτό το πρίσμα, η ισορροπία κινδύνων για τον αγροτικό τομέα παραμένει προσανατολισμένη προς την ανοδική πλευρά. Κρίσιμος παράγοντας αβεβαιότητας παραμένει η επανεμφάνιση του φαινομένου El Niño, για το οποίο η NOAA εκτιμά πιθανότητα 90% κατά το Β΄εξάμηνο του 2026. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της αγοράς αναμένεται να επικεντρωθεί το επόμενο διάστημα στην ένταση και την έκταση του φαινομένου, καθώς ο βαθμός επίδρασής τους στις καλλιέργειες αναμένεται να διαμορφώσει τις τιμές των αγροτικών προϊόντων.

Σε επιμέρους επίπεδο προϊόντων, η αγορά σιταριού εμφανίζεται σχετικά επαρκώς εφοδιασμένη, συγκρατώντας τις ανοδικές πιέσεις, με τον ανοδικό κίνδυνο να παραμένει σε περίπτωση γεωπολιτικής κλιμάκωσης ή δυσμενών καιρικών εξελίξεων. Οι προοπτικές για τη ζάχαρη παραμένουν θετικές, με το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης των μουσώνων στην Ινδία και την Ταϊλάνδη λόγω El Niño να συνιστά τον κυριότερο ανοδικό κίνδυνο. Για το καλαμπόκι, η αναμενόμενη ικανοποιητική σοδειά αναμένεται να συγκρατήσει τις τιμές, ενώ στη σόγια η ισχυρή ζήτηση από τη βιομηχανία επεξεργασίας, η παραγωγή βιοκαυσίμων και οι απρόσκοπτες κινεζικές εισαγωγές αναμένεται να παρέχουν στήριξη στις τιμές. Η αγορά χυμού πορτοκαλιού εισέρχεται σε φάση εξομάλυνσης, ωστόσο η εν εξελίξει περίοδος τυφώνων στις ΗΠΑ διατηρεί αυξημένους τους κινδύνους για την προσφορά. Για το ρύζι, η ενδεχόμενη μείωση βροχοπτώσεων στην Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία θα μπορούσε να πλήξει την παραγωγή και να επιδεινώσει τις παγκόσμιες επισιτιστικές ανισορροπίες. Η αγορά βαμβακιού διατηρεί ευνοϊκό ισοζύγιο με τη ζήτηση για ίνες να υποστηρίζει τις τιμές, ενώ στα βοοειδή η συρρίκνωση της παραγωγής δύναται να στηρίξει τις τιμές, ωστόσο η υποχώρηση της ασιατικής ζήτησης και τα υψηλά επίπεδα αποτίμησης αναμένεται να συγκρατήσουν την περαιτέρω άνοδο των τιμών.

Σε μηνιαίο επίπεδο, ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων ενισχύθηκε κατά 5,60% καταγράφοντας σαφή υπεραπόδοση έναντι του ευρύτερου δείκτη των εμπορευμάτων (+3,74%). Η άνοδος αντανακλά την αυξημένη ανησυχία των αγορών, για τις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε βασικές παραγωγικές περιοχές και των επίμονων γεωπολιτικών εντάσεων, που συνεχίζουν να διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις διεθνείς εμπορικές ροές. Επιπροσθέτως, η αποδυνάμωση του δολαρίου λειτούργησε υποστηρικτικά για τις τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων, ενισχύοντας τη διεθνή ζήτηση. Καθώς οι κίνδυνοι από την πλευρά της προσφοράς εξακολουθούν να παραμένουν αυξημένοι, εκτιμάται ότι η μεταβλητότητα και οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων ενδέχεται να διατηρηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.