Χατζηδάκης για λιμάνι Ελευσίνας: Η χώρα δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις
Πολιτική
10:50 - 19 Νοε 2025

Χατζηδάκης για λιμάνι Ελευσίνας: Η χώρα δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις

Reporter.gr Newsroom
Από το ενδιαφέρον του αμερικανικού παράγοντα για το λιμάνι της Ελευσίνας και όσα δήλωσε για το θέμα η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη συνάντηση που είχε χθες, Τρίτη, με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ξεκίνησε η συνέντευξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη το βράδυ της Τρίτης, στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky.

Θέμα για το οποίο ο αντιπρόεδρος δήλωσε στο Blue Sky ότι, πράγματι, «η Ελευσίνα έχει λιμάνι, και υπάρχει και χώρος, από όσο αντιλαμβάνομαι, δίπλα στο ναυπηγείο για να υπάρξει άλλο λιμάνι». «Η χώρα μας δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις», σημείωσε εμφατικά ο Κ. Χατζηδάκης και προσέθεσε:

«Άλλωστε η πρόταση αυτή, η ιδέα αυτή, είναι σωρευτική. Δεν αποκλείει το ένα λιμάνι τις δραστηριότητες του άλλου». Εξ άλλου, συμπλήρωσε, «και τώρα έχουμε ανταγωνισμό, γιατί έχουμε το λιμάνι του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, του Ηρακλείου, της Ηγουμενίτσας. Ωστόσο, ο Πειραιάς είναι ένα λιμάνι για κοντέινερς σε πολύ μεγάλο βαθμό». Αντιθέτως, όπως είπε, «η ιδέα για την Ελευσίνα αφορά περισσότερο τα λεγόμενα χύδην φορτία, έτσι ώστε να υπάρξει εξειδίκευση και σε ένα άλλο τομέα. Άρα το ένα δεν αποκλείει το άλλο».

Εξέλιξη την οποία επικαλέσθηκε ακολούθως για να υπογραμμίσει τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας, λόγω και των συμφωνιών με την Chevron και την Exxon. Εκ των πραγμάτων η Ελλάδα καθίσταται «όχι απόληξη της εμπορίας ρωσικού πετρελαίου, αλλά πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου». Και με αυτόν τον τρόπο, «αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά η χώρα και η Αμερική έχει κάθε λόγο να είναι ακόμα πιο κοντά στην Ελλάδα».

Αλλάζοντας θέμα, στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, εν πρώτοις ο Κ. Χατζηδάκης κατέθεσε ένα στοιχείο: «Η ευλογιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχει αυτή την ώρα πλήξει το 8% του ζωικού κεφαλαίου στην Ελλάδα, το 8% των αιγοπροβάτων».

Όμως, «κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις, οι οποίες όμως θα είναι στην κατεύθυνση στήριξης των κτηνοτρόφων που έχουν αναγκαστεί να θανατώσουν ζώα για την απώλεια εισοδήματος». Εν τέλει, «για τους κτηνοτρόφους μας το πρόβλημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και η κυβέρνηση ήρθε να κάνει, κατά την άποψή μου, το αυτονόητο».

Στο άλλο θέμα, αυτό των επιδοτήσεων, «τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση που έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των δηλώσεων εδώ και ένα μήνα, και είμαστε πια στην τελική ευθεία για την καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες μας», αλλά με αντικειμενικά κριτήρια πλέον.

Βέβαια, συνέχισε, «αυτό είναι μια δύσκολη δουλειά». «Πρέπει να γίνει σε χρόνο ρεκόρ, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί ένα καινούργιο σύστημα, το οποίο έχει πολλές παραμέτρους και επομένως πρέπει να προχωρήσεις με πολύ πολύ μεγάλες ταχύτητες», ανέφερε.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 10:53
Θεοδωρικάκος: Ανοίγει ο δρόμος για το νέο αναπτυξιακό κόμβο στα Nαυπηγεία Ελευσίνας
