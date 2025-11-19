Θεοδωρικάκος: Ανοίγει ο δρόμος για το νέο αναπτυξιακό κόμβο στα Nαυπηγεία Ελευσίνας
Ναυτιλία
10:39 - 19 Νοε 2025

«Η ευρύτερη περιοχή στα ναυπηγεία της Ελευσίνας θα εξελιχθεί σε μεγάλο αναπτυξιακό κέντρο, με λιμενικές, εμπορικές, μεταφορικές, ενεργειακές και αμυντικές δραστηριότητες, νέες υποδομές, θέσεις εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, για τη χθεσινή εποικοδομητική συνάντηση με την Αμερικανίδα πρέσβη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και θα ψηφιστεί στις 27 Νοεμβρίου.

H σχετική νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης αφορά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ONEX, με την οποία έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο 125 εκατ δολαρίων η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ, DFC, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο του λιμανιού στα ναυπηγεία Ελευσίνας ως ισχυρού ενεργειακού, εμπορικού και διαμετακομιστικού κέντρου.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Παναγιώτη Στάθη και της Άννας Λιβαθυνού, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι προς το εθνικό μας συμφέρον να ενισχυθεί και υπογράμμισε τον ρόλο της κυρίας Γκιλφόιλ, από την πρώτη στιγμή που ορίστηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ στη θέση της διπλωματικής εκπροσώπου της υπερδύναμης στη χώρα μας: «Έχει καθοριστική συμβολή σε όλα όσα έχουν γίνει και έχουν τεράστια σημασία για τη ζωή των Ελλήνων. Η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος για το αμερικανικό LNG για όλη την Ευρώπη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα θέματα καινοτομίας, όπου το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει υπογράψει από τον περασμένο Σεπτέμβριο μνημόνιο συνεργασίας με τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Open ΑΙ και την Endeavor Greece για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ελληνικές νοφυείς επιχειρήσεις. «Όσο ενισχύεται η καινοτομία, η οικονομία μας θα γίνεται πολύ πιο παραγωγική και ανταγωνιστική και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης έδωσε έμφαση στην ασφάλεια που προσφέρουν αυτές οι επενδύσεις στην Πατρίδα μας, αλλά και στον θετικό οικονομικό αντίκτυπο που θα οδηγήσει σε αυξημένα εισοδήματα για όλους τους Έλληνες. «Ενισχύοντας την παραγωγικότητα της οικονομίας, αυξάνονται και οι μισθοί», τόνισε και αναφέρθηκε στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, ζητώντας απ’ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τη στηρίξουν. «Η νέα Αρχή έχει την αποδοχή της κοινωνίας με συντριπτικά ποσοστά. Ενώνονται, ισχυροποιούνται και αναβαθμίζονται όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους και θα είναι ανεξάρτητη από πολιτικούς κύκλους», πρόσθεσε.

Για το κόστος ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «πιέζουμε την αγορά να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Θα επιμείνουμε ώστε να υπάρξουν νέες μειώσεις σε βασικά προϊόντα μεγάλης λαϊκής κατανάλωσης» Υπενθύμισε την εφαρμογή του πλαφόν στο κέρδος τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, καθώς και τα μεγάλα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Για τις μειώσεις τιμών σε 2.180 κωδικούς προϊόντων εκ των οποίων οι μισοί αφορούν τρόφιμα, τόνισε πως «η μεταβολή στους κωδικούς που μειώθηκαν σήμανε περίπου 20 ευρώ λιγότερα τον μήνα για ένα νοικοκυριό με δαπάνη 400 ευρώ. Για πολλούς συμπολίτες μας αυτά τα 20 ευρώ είναι σημαντικά». Υπενθύμισε και τις αυξήσεις που θα δουν όλοι οι πολίτες από την 1η Ιανουαρίου: «Όλοι οι πολίτες θα έχουν αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα, με μείωση δύο ποσοστιαίων μονάδων στη φορολογία και μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για όσους έχουν παιδιά».

