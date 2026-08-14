Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Από τις 16:00 της Παρασκευής 14 Αυγούστου αίρεται το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου. Έξτρα πλοία αναχωρούν προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό για τον Δεκαπενταύγουστο.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί οκτώ δρομολόγια από τα δύο λιμάνια —πέντε από τη Ραφήνα και τρία από το Λαύριο— με τροποποιήσεις και πρόσθετες αναχωρήσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αυξημένο επιβατικό κοινό ενόψει του Δεκαπενταύγουστου. Την ίδια ώρα, τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται κανονικά.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες αναχωρήσεις:

Στις 16:00 το «Αικατερίνη Π.» για Τήνο και Μύκονο.

Στις 16:15 το «Fast Ferries Andros» για Τήνο και Μύκονο.

Στις 18:00 το «Superferry» για Άνδρο.

Στις 18:45 το «Andros Queen» για Τήνο και Μύκονο.

Στις 19:15 το «Andros King» για Άνδρο.



Από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν τρία δρομολόγια:



Στις 16:00 το «Superstar» για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

Στις 16:00 το «Terra Jet 2» για Τήνο, Μύκονο και Πάρο.

Στη 01:00 του Σαββάτου 15 Αυγούστου το «Άρτεμις» για Μήλο.

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Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νεότερες αλλαγές ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

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