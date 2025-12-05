Μαρινάκης για αγρότες: Δεν γίνεται διάλογος όσο γίνονται σοβαρά επεισόδια - Ο νόμος θα εφαρμοστεί

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με ανάρτηση του αναφέρεται στα επεισόδια που λαμβάνουν χώρα στο κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικές δυνάμεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει διάλογο όσο συμβαίνουν σοβαρά επεισόδια.

Στην ανάρτηση του ο Παύλος Μαρινάκης στο Facebook για τα σοβαρά επεισόδια μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ στην Θεσσαλονίκη αναφέρει: «Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».