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Μαρινάκης: Καμία δαπάνη για ανακύκλωση χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο – Η απάντηση για τα «σπιτάκια»
Πολιτική
15:04 - 27 Ιουλ 2026

Μαρινάκης: Καμία δαπάνη για ανακύκλωση χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο – Η απάντηση για τα «σπιτάκια»

Reporter.gr Newsroom
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Στην υπεράσπιση του νέου θεσμικού πλαισίου για τις επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις ερωτήσεις για τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και τις καταγγελίες περί αδιαφανών δαπανών εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανακύκλωσης με θεσμικούς όρους, αποφεύγοντας να σχολιάζει δημοσιεύματα ή φήμες, ιδιαίτερα όταν αυτά συνδέονται με δικαστικές διαδικασίες.

«Εμείς απαντάμε θεσμικά», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη δώσει απαντήσεις σε τρεις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.

Νέο πλαίσιο για κάθε επένδυση στην ανακύκλωση

Αναφερόμενος συνολικά στη στρατηγική της χώρας για τη διαχείριση αποβλήτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2024 έχουν τεθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ένταξη και χρηματοδότηση κάθε επένδυσης στον τομέα της ανακύκλωσης.

Όπως εξήγησε, πλέον κάθε αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας, το οποίο θα έχει εγκριθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα σχέδια αυτά, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, πρέπει να συνδέονται με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και να αποδεικνύουν ότι οι προτεινόμενες επενδύσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης.

13 περιφερειακά σχέδια για όλη τη χώρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι για πρώτη φορά υπάρχουν πλέον 13 εγκεκριμένα ολιστικά σχέδια, ένα για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας όσον αφορά τη χωριστή συλλογή αποβλήτων.

Στα σχέδια αυτά προβλέπεται ο απαραίτητος εξοπλισμός για:

  • τη συλλογή βιοαποβλήτων,
  • την ανακύκλωση υλικών,
  • τη διαχείριση πράσινων αποβλήτων,
  • τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων.

Παράλληλα, κάθε μορφή εξοπλισμού θα συνοδεύεται από αναλυτική αποτύπωση τόσο του επενδυτικού όσο και του λειτουργικού κόστους, αλλά και από εκτίμηση της συμβολής του στην επίτευξη των στόχων ανά κατηγορία αποβλήτων.

«Κάθε δαπάνη σε εξοπλισμό ανακύκλωσης που θα προμηθεύονται οι ΦΟΣΔΑ και οι δήμοι και θα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, εθνικούς πόρους ή το τέλος ταφής, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο σχέδιο χωριστής συλλογής του αντίστοιχου ΦΟΣΔΑ», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Όπως πρόσθεσε, οι απαραίτητοι πόροι για την προμήθεια του εξοπλισμού έχουν διασφαλιστεί μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το ΕΣΠΑ και το τέλος ταφής.

Ευθύνη του DRS Ελλάς τα νέα μηχανήματα επιστροφής εγγυοδοτικού αντιτίμου

Απαντώντας ειδικότερα για τον εξοπλισμό που αφορά το νέο σύστημα ανακύκλωσης με επιστροφή εγγυοδοτικού αντιτίμου (DRS), ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η προμήθεια των μηχανημάτων αποτελεί αρμοδιότητα του νέου φορέα DRS Ελλάς.

Παράλληλα, σχετικά με τη διακοπή υποστήριξης λειτουργίας εξοπλισμού ανακύκλωσης από οικονομικό φορέα προς τον ΕΣΔΝΑ, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει εμπλοκή, καθώς πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία και την ευθύνη του ΕΣΔΝΑ.

Χωρίς απάντηση για την επόμενη ημέρα μετά τη διαμάχη ΕΣΔΝΑ – Texan

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάντως, δεν τοποθετήθηκε αναλυτικά για το ποιος θα αναλάβει τη λειτουργία της ανακύκλωσης μετά τη σύγκρουση μεταξύ του ΕΣΔΝΑ και της εταιρείας Texan, η οποία έχει αναλάβει σχετικές δραστηριότητες σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, ενώ η κυβέρνηση επανέλαβε ότι ο ρόλος της αφορά τη θέσπιση κανόνων και τη διασφάλιση ότι οι επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης θα εντάσσονται πλέον σε συγκεκριμένο και ελεγχόμενο σχεδιασμό.

Καύσιμα: Παρεμβάσεις για όσο υπάρχουν ανάγκες

«Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης, όπως κάνει η αντιπολίτευση» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι αν είχαν υιοθετηθεί οι προτάσεις της Αντιπολίτευσης δεν θα υπήρχαν δημοσιονομικά περιθώρια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στις ανατιμήσεις των καυσίμων.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο, που μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για τη χαμηλότερη τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο και τόνισε ότι «ανάλογα με τις τιμές λιανικής το αρμόδιο Υπουργείο θα δώσει απαντήσεις».

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