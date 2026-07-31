Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού

O υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, κος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε σήμερα (31/7) για σειρά θεμάτων της επικαιρότητας μεταξύ των οποίων και για το ζήτημα των χρεών των κομμάτων στις τράπεζες.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κ. Μαρινάκης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ για τα χρέη των κομμάτων στις τράπεζες. Όπως είπε:

«Η ΝΔ εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά από τόκους. Από τότε που εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, -δέκα χρόνια πλέον-, η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό. Όσο είναι πρόεδρος της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης η ΝΔ έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%. Έχει μετακομίσει σε πολύ πιο οικονομικά γραφεία, έχει μειώσει το προσωπικό της. Τα κόμματα οφείλουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για τα χρέη των κομμάτων να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκαν γιατί είναι άδικο να χρεώνεται κάποιος που δεν δημιούργησε ούτε ένα ευρώ δανεισμό μια κατάσταση», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης και περνώντας στην αντεπίθεση σχολίασε αναφορικά με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα:

«Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του όταν ήταν πρωθυπουργός φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο 100 με 120 δις ευρώ τα οποία αν δεν ήταν ο κ. Τσίπρας και οι χειρισμοί του δεν θα είχαν φορτωθεί».



Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε και για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της ΕΛ.Α.Σ. και του ΠΑΣΟΚ. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει όχι σε προοδευτικό. Μάλλον σε κομματικά πολεμικό μέτωπο παραπέμπει, οπότε είναι άλλη μια περίπτωση που αποδεικνύει ότι είναι μονόδρομος μια σταθερή κυβέρνηση. Σίγουρα δεν είναι προοδευτικό γιατί οι πολιτικές που εκφράζουν κάθε άλλο παρά προοδευτικές είναι και σίγουρα δεν το λες μέτωπο με την έννοια της σύμπραξης. Είναι δικό τους θέμα ας τα λύσουν μεταξύ τους».

Κληθείς δε να σχολιάσει τις δηλώσεις της κας Μιχαηλίδου για την πυρηνική οικογένεια, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι:

«Όσο οι πολίτες με εμπιστεύονται πρώτο θέμα στην πολιτική ατζέντα την δικιά μου θα είναι η στήριξη της οικογένειας. Ο λόγος είναι διπλός, ο πρώτος είναι γιατί ειδικά από τότε που εγώ και η σύζυγός μου γίναμε γονείς κατάλαβα ότι είναι η ζωή μέχρι εκείνη την ημέρα και η ζωή από εκείνη την ημέρα και μετά. Είναι ό,τι πιο ωραίο αλλά και ότι πιο δύσκολο στην ζωή. Άρα, η στήριξη κάθε οικογένειας είτε είναι μια οικογένεια που προσπαθεί να κάνει ένα παιδί, είτε μια οικογένεια που θέλει αλλά δεν μπορεί πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να αφορά ένα κόμμα μόνο ή μια κυβέρνηση, η Ελλάδα αν συνεχίσουμε έτσι θα αρχίσει να «χάνεται». Το ζήτημα το δημογραφικό για μένα δεν είναι μόνο οικονομικής διάστασης πρόβλημα, είναι και κοινωνικής και πολλών άλλων διαστάσεων. Για εμένα θα πρέπει να είναι και είναι η πρώτη προτεραιότητα και πράγματι η κυβέρνηση αυτή είναι η πρώτη κυβέρνηση και ο πρώτος πρωθυπουργός που παίρνει μέτρα. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα, και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας, τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια».

Στο ίδιο φόντο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι:

«Η χθεσινή δήλωση της κας Μιχαηλίδου ήταν σαφής. Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε χρόνο για να αναλωθούμε σε ζητήματα τα οποία είναι πολύ μικρότερης σημασίας απ’ ότι είναι η στήριξη της οικογένειας. Ακόμα και όλα τα άλλα προβλήματα να καταφέρουμε να λύσουμε, όποιο κόμμα και να κυβερνάει, αν δεν προσπαθήσουμε -είναι πάρα πολύ δύσκολο- να μειώσουμε τις συνέπειες τις δημογραφικής κρίσης όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις θα είναι μάταιες. Όλα είναι πολύ μικρά σε σχέση με την ανάγκη στήριξης της οικογένειας. Της παραδοσιακής οικογένειας, δεν κρύβω τα λόγια μου, εμένα μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν, μου έχουν λείψει οι εποχές που τα παιδιά μεγάλωναν με ασφάλεια σε μια γειτονιά, δεν λέω να γυρίσουμε χρόνια πίσω. Λέω όμως αυτά του παρελθόντος τα οποία μας μεγάλωσαν κι εμάς να τα πάρουμε ως παράδειγμα και να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε συνολικά στο πολιτικό σύστημα».

Την ίδια ώρα, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε και τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση παραδίδει το νερό σε ιδιώτες. Όπως τόνισε:

«Είναι μια αστεία και εκτός τόπου και χρόνου διατύπωση, ένας αστείος, ατεκμηρίωτος και ψευδής ισχυρισμός της αντιπολίτευσης. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Στηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Ενισχύουμε την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ. Περιοχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα και πληρώνουν πολλαπλάσια τιμή για το νερό θα εξυπηρετούνται από την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. Άρα, ενισχύουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού».

Επί του ιδίου ζητήματος, ερωτηθείς αν θα υπάρξει αύξηση στην τιμή του νερού, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι:

«Δε θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του νερού, η χώρα μας θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη».

Όσον αφορά την ακρίβεια τώρα, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε:

«Οι πολιτες δικαιολογημένα ζητάνε περισσότερα γιατί διανύουμε εδώ και αρκετά χρόνια την πιο επίμονή και παρατεταμένη περίοδο πληθωρισμού, άρα ακρίβειας. Οι αιτίες είναι εξωγενείς, αλλά η ευθύνη είναι στην κυβέρνηση να κάνει ότι καλύτερο μπορεί. Το στοίχημα είναι και πρέπει να κερδηθεί όσο πιο γρήγορα, οι αυξήσεις των εισοδημάτων να είναι πιο μεγάλες και πιο ορατές απ’ ότι οι αυξήσεις των τιμών».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε και σχετικά με το στεγαστικό σχολιάζοντας ότι:

«Η κυβέρνηση έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως τα κίνητρα τα φορολογικά για να ανοίξουν κλειστά ακίνητα. Εγώ έχω εκφράσει μια πρόταση να πάρουμε πιο τολμηρές αποφάσεις για να είναι πλέον ασύμφορο για κάποιον να έχει ένα κλειστό σπίτι».

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε και σε μια εκτίμησε αναφορικά με το αν πιστεύει ότι θα επανεκλεγεί η ΝΔ. Όπως ανέφερε:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός και ο πρώτος αρχηγός της ΝΔ που είτε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είτε ως πρωθυπουργός για δέκα χρόνια είναι πρώτος στις προτιμήσεις των πολιτών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε ή να θεωρούμε ότι ο κόσμος μας έχει δώσει λευκή επιταγή. Για να καταφέρουμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και να πούμε στον κόσμο γιατί πρέπει να μας ψηφίσει, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας και αυτό θα το ακούσουμε τον Σεπτέμβρη».