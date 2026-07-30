Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Έως το τέλος του καλοκαιριού ή το αργότερο τον Σεπτέμβριο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για το καθεστώς αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών, όπως προανήγγειλε σήμερα (30/7) ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα typologies.gr.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε παράλληλα έναν απολογισμό της τριετούς παρουσίας του στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφέρθηκε στις θεσμικές αλλαγές που έχουν προωθηθεί στον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης και τοποθετήθηκε για ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας.

Αναφερόμενος στη ρύθμιση του ραδιοφωνικού τοπίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς συζήτηση «στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, στα τέλη Αυγούστου ή τον Σεπτέμβριο».

Όπως εξήγησε, η νέα διαδικασία θα δίνει προτεραιότητα στους σταθμούς που λειτουργούν νόμιμα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διάθεση των υπόλοιπων διαθέσιμων συχνοτήτων.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο καθορισμός του αριθμού των συχνοτήτων δεν αποτελεί πολιτική απόφαση, αλλά αρμοδιότητα των ειδικών φορέων, με βασικά κριτήρια την ασφάλεια των αερομεταφορών και την ορθολογική διαχείριση του δημόσιου πόρου.

Περιφερειακή τηλεόραση και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο

Για τα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι αντιμετωπίστηκε μια εκκρεμότητα που παρέμενε για περισσότερες από δύο δεκαετίες, καθώς οι σταθμοί λειτουργούσαν επί 23 χρόνια με προσωρινές άδειες.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επέλεξε διαφορετική προσέγγιση από το παρελθόν, εγκαταλείποντας τη λογική των πλειστηριασμών που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα – Παππά και το μοντέλο του Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, μεταφέροντας τη διαδικασία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ενισχύθηκε το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΡ κατά 61%, ενώ ανέφερε πως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα ανακοινώσει τις διαθέσιμες συχνότητες, ώστε να ξεκινήσει εντός Σεπτεμβρίου η διαδικασία αδειοδότησης ανά περιφέρεια, με την Αττική να αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση.

Για το ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου

Κάνοντας έναν απολογισμό της τριετούς θητείας του, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ιδιαίτερα απαιτητική, την οποία περιέγραψε ως «ηλεκτρική καρέκλα».

Όπως εξήγησε, ο ρόλος του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα τα Μέσα Ενημέρωσης αξιολογείται κυρίως βάσει των νομοθετικών πρωτοβουλιών και της λειτουργίας της ομάδας εργασίας, ενώ η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα, την πληρότητα και την τεκμηρίωση της ενημέρωσης από τα αρμόδια υπουργεία.

Αναφερόμενος στο προσωπικό του ύφος, τόνισε ότι επιδιώκει να επικοινωνεί με τον ίδιο τρόπο τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, με σεβασμό προς τον πολίτη και χωρίς διάθεση διδακτισμού.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη χρήση αποσπασματικών δηλώσεων και στη διαστρέβλωση τοποθετήσεων, υποστηρίζοντας ότι η «κοπτοραπτική» και η εργαλειοποίηση θεμάτων από ορισμένους πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους έχουν λάβει διαστάσεις συστηματικής πρακτικής.

Ως πρότυπα πολιτικής επικοινωνίας ανέφερε τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον Δημήτρη Ρέππα, σημειώνοντας ότι ξεχώριζαν για το μετρημένο ύφος και την αποφυγή έντονων αντιπαραθέσεων.

Ενημερώσεις πολιτικών συντακτών και πολιτική αντιπαράθεση

Απαντώντας στις επικρίσεις σχετικά με τη διαδικασία των ενημερώσεων των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 50 briefing διάρκειας άνω της μίας ώρας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αριθμό που αποτελεί ρεκόρ.

Παράλληλα, σχολίασε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις επαναλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλές φορές με στόχο, όπως είπε, τη δημιουργία περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, υπογράμμισε ότι κανένα κόμμα δεν είναι απαλλαγμένο από λάθη, ωστόσο υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επιχείρησε ποτέ να αξιοποιήσει εθνικές ή κοινωνικές τραγωδίες για πολιτικό όφελος.

Καταδίκασε επίσης ακραίες εκφράσεις στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι χαρακτηρισμοί όπως «δολοφόνοι» ή «ηθικοί αυτουργοί» επιβαρύνουν το πολιτικό κλίμα και ενισχύουν την τοξικότητα.

Αναφερόμενος στην παραπληροφόρηση, σημείωσε ότι απέναντι σε ψευδείς ισχυρισμούς, όπως η υπόθεση της «νεκρής Μαρίας» στον Έβρο ή τα σενάρια περί παράνομου φορτίου στην υπόθεση των Τεμπών, η απάντηση πρέπει να δίνεται μέσω τεκμηριωμένων επιχειρημάτων.

Στήριξη στα Μέσα Ενημέρωσης και ταυτοποίηση χρηστών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις για τη διαφάνεια στον χώρο των ΜΜΕ, αναφέροντας ότι τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου δημιουργήθηκαν προκειμένου να διαχωριστούν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με νόμιμους κανόνες από όσες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα, παρουσίασε το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των Μέσων Ενημέρωσης, ύψους 80 εκατ. ευρώ για πέντε χρόνια, δηλαδή περίπου 16,7 εκατ. ευρώ ετησίως.

Όπως ανέφερε, η κατανομή των κονδυλίων θα γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως ο κύκλος εργασιών και ο αριθμός των εργαζομένων, χωρίς υπουργική παρέμβαση.

Ειδική αναφορά έκανε στον έντυπο Τύπο, υπογραμμίζοντας ότι θα λάβει το μεγαλύτερο μέρος της στήριξης, καθώς οι εφημερίδες, όπως ανέφερε, αποτελούν βασικό πυλώνα της δημοκρατικής ενημέρωσης.

Για το ζήτημα της ταυτοποίησης χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρίνισε ότι η πρόταση δεν αφορά τη δημόσια αποκάλυψη των στοιχείων των χρηστών, αλλά την υποχρέωση των πλατφορμών να γνωρίζουν την πραγματική ταυτότητα των κατόχων λογαριασμών, όπως συμβαίνει με την έκδοση μιας κάρτας SIM.

Τόνισε, ωστόσο, ότι μια τέτοια ρύθμιση απαιτεί ευρωπαϊκή προσέγγιση, καθώς συνδέεται με την προστασία της Δημοκρατίας και των ανηλίκων.

Πολιτική επικαιρότητα και εκλογές

Σχολιάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του, ο κ. Μαρινάκης άσκησε κριτική για την απουσία, όπως υποστήριξε, αυτοκριτικής σχετικά με τις επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης.

Αντίθετα, αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Πατέλη, εξήρε την προσπάθεια απλοποίησης σύνθετων οικονομικών εννοιών και υπογράμμισε τη σημασία της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, σημειώνοντας ότι παραμένει ενεργός δικηγόρος και ότι θεωρεί τιμή του την παρουσία του στην κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.