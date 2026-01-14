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Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ νέες δράσεις προώθησης της ισότητας σε ΑΕΙ
Πολιτική
10:06 - 14 Ιαν 2026

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ νέες δράσεις προώθησης της ισότητας σε ΑΕΙ

Reporter.gr Newsroom
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Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνέχεια της σχετικής  Πρόσκλησης προς τα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» δύο επιπλέον πράξεις με τίτλο: «Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ και υποστήριξη Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης», συνολικής δημόσιας δαπάνης 750.000 ευρώ. 

Συγκεκριμένα, στα δώδεκα ΑΕΙ που ήδη έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα, προστέθηκαν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με προϋπολογισμό 500.000 €, και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με προϋπολογισμό 250.000 €.

Το Πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη των Πανεπιστημίων για την υλοποίηση ενεργειών με σκοπό την ενδυνάμωση και προώθηση της ισότητας των φύλων αλλά και την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στους χώρους της Πανεπιστημιακής κοινότητας, με παράλληλη υποστήριξη του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του κάθε Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο της Πράξης αναμένεται να υλοποιηθούν σε κάθε ΑΕΙ:

•​Σύσταση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

•​Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων οργάνωσης της εργασίας και των διοικητικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας προς το φύλο

•​Δράσεις συλλογής δεδομένων σχετιζόμενων με το φύλο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΕΙ, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας, ένταξης της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών

•​Σύνταξη σχετικών οδηγών και εργαλειοθήκης

•​Ενέργειες που διευκολύνουν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα αποφάσεων των ΑΕΙ αλλά και την απρόσκοπτη και ισότιμη ανέλιξη ανδρών και γυναικών στην ακαδημαϊκή ιεραρχία

•​Δράσεις καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας.

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