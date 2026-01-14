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Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Ξεχώρισε το ρεκόρ του ιαπωνικού Nikkei
Χρηματιστήρια
09:39 - 14 Ιαν 2026

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Ξεχώρισε το ρεκόρ του ιαπωνικού Nikkei

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά κινήθηκαν την Τετάρτη (14/1) οι περισσότερες αγορές της Ασίας, με την Ιαπωνία να ξεχωρίζει, καθώς οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε στις πολιτικές εξελίξεις στο Τόκιο και στα σενάρια για πρόωρες εκλογές, που ενίσχυσαν το λεγόμενο «Takaichi trade» — έναν συνδυασμό ασθενέστερου γεν, πτώσης των τιμών των ομολόγων και ανόδου των μετοχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,61%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 54.000 μονάδων και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στις 54.410,00 μονάδες. Παράλληλα, το ιαπωνικό γεν υποχώρησε πάνω από τις 159 μονάδες ανά δολάριο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024, όταν οι αρχές είχαν προχωρήσει σε παρέμβαση για να ανακόψουν την πτώση του νομίσματος.

Στην υπόλοιπη Ασία, οι αγορές παρουσίασαν μεικτή εικόνα. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 0,65% στις 4.723,1 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κατέγραψε άνοδο περίπου 0,38%, με στήριξη από τις μετοχές καταναλωτικών αγαθών και βασικών υλικών, στις 26.948,50 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,56% στις 14/248,60 μονάδες και ο δείκτης CSI 300 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,31%, στις 4.126,09 μονάδες ανατρέποντας τα αρχικά του κέρδη. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε οριακή άνοδο 0,14% στις 8.820,60 μονάδες.

Σύμφωνα με αναλυτές, η άνοδος στην Ιαπωνία συνδέεται με τις προσδοκίες ότι η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, πιθανότατα τον Φεβρουάριο. Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που θα δοκιμαστεί εκλογικά. Όπως σημειώνει η Bank of America, κατά την περίοδο των εκλογών στη Βουλή, οι ξένοι επενδυτές τείνουν να αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους σε ιαπωνικές μετοχές, ευνοώντας κυρίως τίτλους μεγάλης κεφαλαιοποίησης, υψηλής αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και αυξημένου επενδυτικού ρίσκου.

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