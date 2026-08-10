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Παπαθανάσης: €1,7 εκατ. στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας για μέτρα πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες
Οικονομία
12:25 - 10 Αυγ 2026

Παπαθανάσης: €1,7 εκατ. στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας για μέτρα πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εκδόθηκαν δύο προσκλήσεις για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας, με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025. 

Οι πράξεις περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτήρια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης, προϋπολογισμού 336.475,25 ευρώ και σε 58 σχολικά κτήρια του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού 1.362.000,00 ευρώ με σκοπό τη θωράκισή τους έναντι κινδύνου πυρκαγιάς και τη συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας (ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) και περιλαμβάνουν ενδεικτικά πυρανίχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται, μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο και σε μέτρα παθητικής πυροπροστασίας (οικοδομικές εργασίες) με την τοποθέτηση πυράντοχων θυρών και διαχωρισμάτων για τη διαμόρφωση πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ 2021-2025 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/

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