ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΚΕΦΙΜ: Αναγκαίο οι τυχόν μελλοντικές φορολογικές ελαφρύνσεις να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα
Φορολογία
09:17 - 14 Ιαν 2026

ΚΕΦΙΜ: Αναγκαίο οι τυχόν μελλοντικές φορολογικές ελαφρύνσεις να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πάνω από 6 στα 10 μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦΙΜ προτείνουν οι τυχόν μελλοντικές φορολογικές ελαφρύνσεις να έχουν οριζόντιο αντί για στοχευμένο χαρακτήρα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης του Πάνελ για τον Δεκέμβριο.     

Συγκεκριμένα, από τους 14 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγους που απάντησαν, το 65% εκτιμά ότι, στη σημερινή οικονομική και δημοσιονομική συγκυρία, τυχόν περαιτέρω μειώσεις της φορολογικής επιβάρυνσης είναι προτιμότερο να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, αντί να αφορούν επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες ή συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το 28% διαφωνεί, ενώ το 7% τοποθετείται μεταξύ των δύο επιλογών.

Στα επεξηγηματικά τους σχόλια, τα μέλη του Πάνελ επισημαίνουν ότι οι στοχευμένες φορολογικές παρεμβάσεις, παρότι συχνά υιοθετούνται με στόχο τη διόρθωση αδικιών ή τη στήριξη συγκεκριμένων ομάδων, τείνουν να περιορίζουν περαιτέρω μια ήδη στενή φορολογική βάση. Η πρακτική αυτή μπορεί να επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένους φορολογούμενους, να αυξάνει την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος και να δημιουργεί κίνητρα φοροαποφυγής και προσοδοθηρικής πίεσης.

Τα αποτελέσματα αυτά τοποθετούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης για τη διάρθρωση της φορολογικής πολιτικής, ιδίως υπό το πρίσμα των εξαγγελιών της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι οποίες –παρότι περιλαμβάνουν και ορισμένα στοιχεία γενικής εφαρμογής– κινούνται κυρίως σε μια στοχευμένη λογική παρεμβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Δείκτη Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας του Tax Foundation για το 2025, τον οποίο παρουσιάζει ετησίως το ΚΕΦΙΜ στην Ελλάδα και αποτιμά την απλότητα, την ηπιότητα, την ουδετερότητα και την σταθερότητα των φορολογικών συστημάτων, η χώρα μας καταλαμβάνει την 23η θέση μεταξύ 38 χωρών του ΟΟΣΑ, σημειώνοντας βελτίωση τριών θέσεων σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 09:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μύθοι και αλήθειες για το «τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»
Γιώργος Ραυτόπουλος

Μύθοι και αλήθειες για το «τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

Καρυστιανού: Παραίτηση με αιχμές από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών – Τα επόμενα πολιτικά βήματα
Πολιτική

Καρυστιανού: Παραίτηση με αιχμές από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών – Τα επόμενα πολιτικά βήματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή
Πολιτική

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή

«Πρωταθλήτρια» στις καθυστερήσεις απονομής Δικαιοσύνης η Ελλάδα – Τα ευρήματα του ΚΕΦΙΜ
Πολιτική

«Πρωταθλήτρια» στις καθυστερήσεις απονομής Δικαιοσύνης η Ελλάδα – Τα ευρήματα του ΚΕΦΙΜ

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της
Πολιτική

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της

ΚΕΦΙΜ: Τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής
Πολιτική

ΚΕΦΙΜ: Τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:22

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη

Αυτοδιοίκηση
27/07/2026 - 12:20

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/07/2026 - 12:11

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Ναυτιλία
27/07/2026 - 12:07

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 12:02

ΕΚΤΕΡ: Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου - Πούλησε ο Αθ. Σίψας

Πολιτική
27/07/2026 - 11:58

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/07/2026 - 11:55

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:53

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:44

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Οικονομία
27/07/2026 - 11:37

Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα

Τεχνολογία
27/07/2026 - 11:36

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:33

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Ναυτιλία
27/07/2026 - 11:27

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Αναλύσεις
27/07/2026 - 11:25

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:20

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:19

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/07/2026 - 11:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:07

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ακίνητα
27/07/2026 - 11:07

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:03

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 10:43

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
27/07/2026 - 10:41

Αποστολάκη: Το πρόβλημα του εξωδικαστικού μηχανισμού και πώς μπορεί να λυθεί

Περιβάλλον
27/07/2026 - 10:30

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028

Ειδήσεις
27/07/2026 - 10:23

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αυστριακού καγκελάριου: Στο επίκεντρο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, άμυνα και μεταναστευτικό

Οικονομία
27/07/2026 - 09:57

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. στο εξάμηνο - Τα έσοδα από φόρους

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 09:45

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
27/07/2026 - 09:44

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
27/07/2026 - 09:28

Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Τουλάχιστον 325000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 09:13

Ελληνικός Χρυσός: Το πρόγραμμα ΕΚΕ κινητοποιεί έργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στο Δήμο Αριστοτέλη

Υγεία
27/07/2026 - 09:13

Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ