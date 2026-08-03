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Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ
Οικονομία
13:55 - 03 Αυγ 2026

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εκδόθηκε Πρόσκληση για ένταξη στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», της Πράξης  «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», συνολικής δημόσιας δαπάνης 49.980.000 ευρώ.

Το έργο συνιστά μια ολοκληρωμένη δράση παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτών (όπως διαταραχές αυτιστικού φάσματος, σύνδρομο Down, νοητική δυσλειτουργία, διαταραχή ακοής ή/και όρασης, διαταραχές λόγου ή/και ομιλίας και κινητικές δυσκολίες), περιλαμβάνοντας εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου προληπτικών εξετάσεων, αλλά και θεραπειών, το οποίο ακολουθεί το οικογενειοκεντρικό μοντέλο παρέμβασης -σχεδιάζεται από κοινού με την οικογένεια- και βελτιώνει τη σφαιρική ανάπτυξη του παιδιού. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από διεπιστημονική ομάδα, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών της οικογένειας και του παιδιού, κατά προτεραιότητα στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού, καθώς και στον εξειδικευμένο χώρο του παρόχου (όταν απαιτείται), πάντα με την ενεργό συμμετοχή των γονέων ή/και των φροντιστών του.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ακολουθούν την καθημερινότητα του παιδιού και της οικογένειας και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Σύνταξη Εξατομικευμένου Προγράμματος Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, το οποίο θα σχεδιάζεται από κοινού με την οικογένεια.
  • Παροχή ειδικών θεραπειών, όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κ.α.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των γονέων ή των φροντιστών του παιδιού.
  • Εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία, στη νοηματική γλώσσα και στην κινητικότητα.
  • Διασύνδεση με άλλες υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Η νέα Πρόσκληση διασφαλίζει τη συνέχεια της Παρέμβασης μετά την πιλοτική εφαρμογή που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υποστηρίζει τη μετάβασή του στο επόμενο στάδιο υλοποίησης.

Φορέας υλοποίησης και διαχείρισης της Παρέμβασης ορίστηκε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών θα παρέχονται μέσω συστήματος επιταγών (voucher).

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