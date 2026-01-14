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Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κύπρου, Γιώργος Βασιλείου
Ειδήσεις
09:36 - 14 Ιαν 2026

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κύπρου, Γιώργος Βασιλείου

Reporter.gr Newsroom
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Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (13/1), σε ηλικία 94 ετών, ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου.

Την απώλεια του Γιώργου Βασιλείου γνωστοποίησε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύζυγός του Ανδρούλλα Βασιλείου, η οποία έγραψε ότι ύστερα από 2 χρόνια ταλαιπωρίας, ο αγαπημένος της έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά της οικογένειάς του, στο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας.

"Είναι δύσκολο να αποχαιρετίσω αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και αγάπη για τον τόπο του και τον λαό της Κύπρου", σημειώνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Ο Γιώργος Βασιλείου, ήταν ο 3ος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Σπύρο Κυπριανού.

Εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 21 Φεβρουαρίου του 1988 και η θητεία του έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 1993.

Ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την εξεύρεση δίκαιη λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα.

Επί προεδρίας του υποβλήθηκε αίτηση για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα, επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, ο Γιώργος Βασιλείου ανέλαβε ως επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσπάθεια στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Για το σπουδαίο αυτό έργο, τον Οκτώβριο του 2002 του απενεμήθη ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι η ανώτατη διάκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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