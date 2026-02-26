Κατρίνης: Στο DNA μας βρίσκεται η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων χωρίς εκπτώσεις

«To ΠΑΣΟΚ είναι και πάλι εδώ, ενωμένο, αποφασισμένο να πρωταγωνιστήσει ξανά, για να επαναφέρει το χαμόγελο και την αισιοδοξία σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες», ήταν το βασικό μήνυμα του Μιχάλη Κατρίνη, σε μια μαζική και δυναμική συγκέντρωση Ηλείων ετεροδημοτών στο ξενοδοχείο Τιτάνια, στην οποία έδωσαν το παρών ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τα κορυφαία στελέχη του κινήματος, σύσσωμη σχεδόν η κοινοβουλευτική ομάδα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, δήμαρχοι και αιρετοί από την Ηλεία και την Αττική και πλήθος πολιτών.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε, ότι η κοινωνία αναζητά μια δύναμη που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας ότι «το πραγματικό δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος αλλά Μητσοτάκης ή αλλαγή» και ότι η αλλαγή μπορεί να εκφραστεί μόνο με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Διαμήνυσε ότι «ή το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα και νικητής ή θα μείνει στην αντιπολίτευση», απορρίπτοντας κάθε σενάριο που θα το καθιστούσε «κυβερνητικό άλλοθι ή εταίρο σε πολιτικές που δεν το εκφράζουν».

Επισήμανε ότι, ενώ ο κ. Μητσοτάκης προβάλλει το επιχείρημα της σταθερότητας, αποτελεί από μόνος του παράγοντα αστάθειας με «βαρύ πολιτικό μητρώο». Αναρωτήθηκε, «τι εννοούν κάποιοι πολιτική σταθερότητα; Να συνεχίσει να κυβερνά ο κ. Μητσοτάκης; Να νομιμοποιήσει το ΠΑΣΟΚ τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, τις υποκλοπές, τις συγκαλύψεις σκανδάλων, την παραβίαση του Συντάγματος; Να γίνει άλλοθι των υποχωρήσεων του κ. Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα; Να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι με τοξικά πρόσωπα και αποτυχημένους υπουργούς όπως ο κ. Γεωργιάδης; Ευχαριστούμε, αλλά δεν θα πάρουμε».

Τόνισε, ότι τώρα είναι η ώρα για ένα ΠΑΣΟΚ που θα πάρει πρωτοβουλίες ανασύνθεσης της δημοκρατικής κοινωνικής πλειοψηφίας και συζήτησης με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις πάνω στο πρόγραμμά του. Ένα ΠΑΣΟΚ «που ξαναβρίσκει την ψυχή του» και λέει καθαρά με ποιους είναι και ποιους εκπροσωπεί. Ένα ΠΑΣΟΚ που θα βάλει κανόνες απέναντι στα καρτέλ που αισχροκερδούν παντού, απέναντι στα funds που λειτουργούν ασύδοτα και σε αυτούς που θεωρούν την υγεία προϊόν και όχι αγαθό», υπογραμμίζοντας ότι το ΕΣΥ, ως αντίληψη και περιεχόμενο, διαχωρίζει τη δημοκρατική από τη συντηρητική παράταξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα εθνικά θέματα, τονίζοντας ότι μόνο ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να θέσει «κόκκινες γραμμές» και να εμποδίσει την αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας, «γιατί είναι το μεγάλο πατριωτικό κίνημα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και γιατί στο DNA μας βρίσκεται η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων και της εθνικής κυριαρχίας χωρίς εκπτώσεις»

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του ήταν αφιερωμένο στην Ηλεία, μιλώντας για χαμένες ευκαιρίες και υποβάθμιση της περιοχής, θυμίζοντας ότι μετά τις πυρκαγιές ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης που ποτέ δεν υλοποιήθηκε, ενώ τόνισε την προτεραιότητα που δίνει το ΠΑΣΟΚ στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με έμφαση στην στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των αγροτών.

Ολοκληρώνοντας, έθεσε τον στόχο για μια Ελλάδα που η αξιοπρέπεια, η πρόοδος και η δικαιοσύνη θα είναι η νέα ταυτότητά της και κάλεσε τους πολίτες να δώσουν μαζί με το ΠΑΣΟΚ τη μάχη για την αλλαγή και την προοδευτική διακυβέρνηση.