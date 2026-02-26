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Μητσοτάκης απαντά σε Σαμαρά για Chevron: Ας μην ταράζονται οι… επαγγελματίες ανησυχούντες
Πολιτική
11:40 - 26 Φεβ 2026

Μητσοτάκης απαντά σε Σαμαρά για Chevron: Ας μην ταράζονται οι… επαγγελματίες ανησυχούντες

Reporter.gr Newsroom
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Από το υπουργικό συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στις επικρίσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά σχετικά με την ενεργειακή συμφωνία της Ελλάδας με τη Chevron.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα και καθίσταται «βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου» για όλα τα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Σχολιάζοντας τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν από τον κ. Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Ας μην ταράζονται κάποιοι "επαγγελματίες ανησυχούντες" και ας μη αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων από τις εταιρίες».

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με χθεσινή του παρέμβαση ζητά από την κυβέρνηση απαντήσεις για τη συμφωνία με τη Chevron, αλλά και για τις έρευνες στην Κάσο, τονίζοντας: «Εδώ και καιρό έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου για τα εθνικά μας θέματα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις δικαιώνουν τις θέσεις μου».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «όσοι ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης να σκεφτούν ότι, έως τώρα, μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας, την ώρα που ο ΥΠΕΞ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του εμβαθύνοντας τη διμερή στρατηγική μας σχέση. Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση των δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Γιατί αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους. Αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται!», πρόσθεσε.

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Στο υπουργικό συμβούλιο συζητούνται μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μια σειρά αυστηρότερων ρυθμίσεων για τον παράνομο τζόγο, ενώ περιλαμβάνονται και κάποιες από τις διατάξεις που είχαν συμφωνηθεί στις πρόσφατες συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη με τους αγρότες της χώρας (επιστροφή ΕΦΚ στην αντλία, φθηνό αγροτικό ρεύμα κλπ). Επίσης το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επιφέρει αλλαγές στο πλαίσιο της αποζημίωσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές με πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και συντομότερη εκταμίευση των χρημάτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 12:17
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