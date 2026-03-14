Μαρινάκης για Σοφία Μητσοτάκη: «Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αντέδρασε σε επιθέσεις που δέχθηκε η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη, δημοσιεύοντας στο διαδίκτυο την ανάρτησή της με το εισιτήριο επιστροφής της.

Σε δική του ανάρτηση στο Facebook κατήγγειλε το κλίμα «τοξικότητας και μίσους», τονίζοντας ότι διακινούνται ψευδείς πληροφορίες χωρίς να υπολογίζονται ακόμη και οικογενειακά πρόσωπα.

«Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Ούτε συζύγους, ούτε παιδιά. Αρκεί να διασπείρουν τα ψέματά τους», έγραψε ο κ. Μαρινάκης στην ανάρτηση του στο Facebook.

Η Σοφία Μητσοτάκη δημοσίευσε το boarding pass από την πτήση της από το Μουσκάτ του Ομάν προς την Αθήνα στις 6 Μαρτίου, με στόχο να απαντήσει σε fake news που κυκλοφόρησαν για εκείνη.

Σε ανάρτησή της, σημείωσε ότι αρχικά δεν επιθυμούσε να δώσει συνέχεια στο θέμα, αλλά αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το εισιτήριο της πτήσης charter της Aegean, αποδεικνύοντας έτσι την ανακρίβεια των ισχυρισμών.