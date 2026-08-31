Μητσοτάκης: «Τέλος εποχής» για το Ταμείο Ανάκαμψης – Ο απολογισμός με ένα βίντεο

Με αφορμή την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον απολογισμό της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των πόρων και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν.

«Σήμερα ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Η αλλαγή, όμως, που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης» αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο το οποίο έγινε με χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία δική του στην ΕΕ ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας, ενώ κάνει λόγο και για τις δύσκολες διαπραγματεύσεις μέχρι να το πετύχει με τις χώρες του βορρά.

Στην συνέχεια κάνει έναν απολογισμό για την ολοκλήρωση του και ανάμεσα τους αναφέρει και την πρόβλεψη το 2021 για αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ με το ταμείο ανάκαμψης το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1067497332456463}