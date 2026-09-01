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Απάντηση Φαραντούρη σε Μαρινάκη για κόκκινα δάνεια: Σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο η πρόταση ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
11:48 - 01 Σεπ 2026

Απάντηση Φαραντούρη σε Μαρινάκη για κόκκινα δάνεια: Σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο η πρόταση ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη έδωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου Νικόλας Φαραντούρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open TV.

Όπως τόνισε, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αντιθέτως, το καθεστώς με το οποίο λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα τα funds και οι servicers αλλά και συνολικό ο τρόπος διαχείρισης των κόκκινων δανείων απ' τους πιστωτές, παραβιάζει βασικές αρχές του δικαίου προστασίας του καταναλωτή και της αρχής της διαφάνειας των τραπεζικών συναλλαγών.

«Το ΠΑΣΟΚ, με αίσθημα ευθύνης, κατέθεσε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για την αντιμετώπιση της μάστιγας των funds και των servicers, τα οποία, με τριγωνικές συναλλαγές, σαν "μπάμπουσκες" ο ένας μέσα στον άλλον, funds, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, servicers και στο βάθος τράπεζες, βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια Ελλήνων πολιτών αντί πινακίου φακής».

Ο Νικόλας Φαραντούρης είπε επίσης ότι υπάρχει μέριμνα «να επιβραβευτούν οι συνέπεις εκείνοι δανειολήπτες που ιδρώνουν να παραμείνουν συνεπείς» και ταυτόχρονα δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους θέλουν να σταθούν στα πόδια τους:

«Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον δανειολήπτη να σταθεί στα πόδια του ενώ ταυτόχρονα επιβραβεύεται και ο συνεπής δανειολήπτης. Όχι μόνο δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός ή οδηγία που απαγορεύει κάτι από αυτά, ίσα-ίσα, οι καταχρηστικές πρακτικές funds και οι servicers σήμερα στην Ελλάδα είναι αυτές που παραβιάζουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και συγκεκριμένα τις αρχές προστασίας του καταναλωτή και την αρχή της διαφάνειας των τραπεζικών συναλλαγών».

«Χρειάζεται πραγματικά υποχρεωτικός εξωδικαστικός»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε επίσης στον εξωδικαστικό μηχανισμό:

«Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θεσπίζει πραγματικά υποχρεωτικό εξωδικαστικό μηχανισμό. Όχι προαιρετικά, εάν ο πιστωτής θέλει να καθίσει στο τραπέζι, να του στρώσουμε και ένα χαλί, να του βάλουμε και μια καρέκλα, να του τινάξουμε και το πέτο και να του πούμε, έλα αν θες να διαπραγματευτείς», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα δεν υπάρχει πραγματική και αυστηρή υποχρεωτικότητα, γι’ αυτό και οι περισσότεροι εξωδικαστικοί λήγουν μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Δεν ξεκινάν καν. Εμείς θέλουμε αυστηρή υποχρεωτικότητα στον εξωδικαστικό», κατέληξε ο Νικόλας Φαραντούρης.

{https://x.com/NFarantouris/status/2094665203426140416}

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