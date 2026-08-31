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Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια: Λέει στους συνεπείς ότι είναι κορόιδα
Πολιτική
15:58 - 31 Αυγ 2026

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια: Λέει στους συνεπείς ότι είναι κορόιδα

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για την πρότασή του σχετικά με τα κόκκινα δάνεια εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας τις θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη ως μη ρεαλιστικές και υποστηρίζοντας ότι παραπέμπουν σε λογικές του παρελθόντος.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τεκμηριώνει με πραγματικά δεδομένα την κυβερνητική θέση και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να κινηθεί σε μια λογική «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ», επαναφέροντας, όπως είπε, το «κίνημα Δεν πληρώνω».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εστίασε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα είχε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τους συνεπείς δανειολήπτες.

«Το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας είστε κορόιδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πολιτική, εφόσον μπορούσε να εφαρμοστεί με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, θα δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα και θα έστελνε λάθος μήνυμα στους πολίτες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική πρέπει να διατηρεί ισορροπίες, παρέχοντας στήριξη στους ευάλωτους δανειολήπτες χωρίς να αγνοεί όσους εξυπηρετούν κανονικά τις οφειλές τους.

Στο πλαίσιο αυτό επικαλέστηκε τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σημειώνοντας ότι έχουν υποχωρήσει από τα 99,7 δισ. ευρώ το 2018 στα 72,34 δισ. ευρώ σήμερα. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο σχετικός δείκτης έχει μειωθεί από 101,3% το 2018 σε 39,7%.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μέτρα για τη διευκόλυνση των ευάλωτων δανειοληπτών, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι συνεπείς πολίτες, όχι μόνο ως προς τις δανειακές τους υποχρεώσεις αλλά και ως προς φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Μαρινάκης για τις μετεκλογικές συνεργασίες: «Στόχος η αυτοδυναμία»

Απαντώντας σε ερώτηση για την ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε την εκτίμηση περί κυβερνητικής όξυνσης.

Κάλεσε, μάλιστα, τους δημοσιογράφους να συγκρίνουν τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ των τελευταίων μηνών με τις κυβερνητικές απαντήσεις, υποστηρίζοντας ότι η αντιπαράθεση αφορά ουσιαστικές πολιτικές διαφορές.

Όπως ανέφερε, υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του σημερινού ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη και του κόμματος προηγούμενων περιόδων, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις ηγεσίες του Ευάγγελου Βενιζέλου και της Φώφης Γεννηματά.

Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι υπάρχει χρόνος μέχρι τις εκλογές και επανέλαβε πως ο «αποκλειστικός και μοναδικός ρεαλιστικός στόχος» της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία.

Τσίπρας και Βενεζουέλα: «Να απαντήσει ξεκάθαρα»

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις αποκαλύψεις του δημοσιογράφου Ιάσωνα Πιπίνη σχετικά με τις σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με τη Βενεζουέλα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε στο γεγονός ότι, όπως είπε, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής διάψευση ή απάντηση από τον πρώην πρωθυπουργό και τον κάλεσε να τοποθετηθεί δημόσια.

«Ας βγει ο κ. Τσίπρας να απαντήσει ξεκάθαρα», ανέφερε, ζητώντας να διευκρινίσει εάν ο ίδιος ή το κόμμα του έλαβαν «έστω και 1 ευρώ από το καθεστώς Μαδούρο».

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Μήνυμα ισχύος και αποτροπής

Στην αμυντική πολιτική και την υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα» αναφέρθηκε επίσης ο κ. Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα στέλνει διπλό μήνυμα, τόσο μέσω της εξωτερικής της πολιτικής όσο και μέσω της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως είπε, η χώρα εξακολουθεί να κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ παράλληλα είναι «πιο ισχυρή από ποτέ», επικαλούμενος τις αμυντικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών.

Υποστήριξε ακόμη ότι η ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί απάντηση τόσο σε δηλώσεις και κινήσεις εκτός συνόρων που η κυβέρνηση θεωρεί ότι παραβιάζουν το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου όσο και σε όσους στο εσωτερικό, όπως είπε, αμφισβητούν την ακολουθούμενη πολιτική.

«Η Ελλάδα μεγαλώνει, ισχυροποιείται με ένα αποτύπωμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση στις δηλώσεις Τσούτσια για τη Νέα Δημοκρατία

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του διευθυντή του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσούτσια, σχετικά με την πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν θεωρεί πως οι συγκεκριμένες δηλώσεις «στο σύνολό τους» εκφράζουν τις απόψεις του πρώην πρωθυπουργού, υπενθυμίζοντας τη μακρά πορεία του κ. Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία και το γεγονός ότι έχει ηγηθεί τόσο του κόμματος όσο και της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ένταξη στη Νέα Δημοκρατία στελεχών που προέρχονταν από τον ΛΑΟΣ, σημειώνοντας ότι, όπως είπε, «ο κ. Σαμαράς τα έφερε» στο κόμμα και ότι στη συνέχεια τα πρόσωπα αυτά κρίθηκαν και εξελέγησαν από τους ψηφοφόρους της ΝΔ.

Αντίστοιχα, έκανε λόγο και για στελέχη προερχόμενα από την Κεντροαριστερά και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, τα οποία εντάχθηκαν στη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια και εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών.

Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η συζήτηση για την ταυτότητα των κομμάτων δεν μπορεί να περιορίζεται στα πρόσωπα και στις πολιτικές τους διαδρομές, αλλά πρέπει να επικεντρώνεται στις πολιτικές που εφαρμόζουν.

Όπως τόνισε, τελικά είναι οι ίδιοι οι πολίτες και οι ψηφοφόροι που αξιολογούν τόσο τα πρόσωπα όσο και τις επιλογές των κομμάτων, ενώ αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι πολιτικές που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη ζωή τους.

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